Fransa’dan Google’a 500 milyon euro ceza

Fransa, teknoloji devi Google’ın sahibi olan Alphabet şirketine 500 milyon euro (5 milyar TL) ceza uygulanmasına karar verdi.

ABD’li teknoloji devinin haber yayıncılarıyla iki ay içinde ortak bir noktada buluşamaması halinde, günlük 900 bin euroyu bulan ek cezalarlar uygulanabilecek.

Google adına açıklama yapan şirket sözcüsü, ceza kararı ile ilgili hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. Bu süreçte olumlu bir politika izlediklerini söyleyen Google sözcüsü, cezanın anlaşma çabalarına darbe vurduğunu ifade etti.

Fransa’da APIG, SEPM ve AFP Google’a yönelik telif hakları ihlalleri ile ilgili suçlamalarda bulunmuş ve soruşturma başlatılmıştı.

Google Fransa'da 2019 yılının Aralık ayında 150 milyon euro, bu yılın haziran ayında da 2020 milyon euro ceza almıştı.

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