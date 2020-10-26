Fransa'dan Arap ülkelerine boykot çağrısı: Kampanyalara engel olun

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "radikal bir azınlığın" yaptığı boykot çağrılarının "hiçbir dayanağı olmadığı" belirtildi.

Ürdün, Kuveyt ve Katar'daki bazı süpermarketlerde Fransız saç bakım ve güzellik ürünleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Muhammed Peygamber'in karikatürlerinin gösterilmesi hakkını savunması sonrası raflardan kaldırılmıştı.

Kuveyt'te Tüketici İşbirliği Dernekleri Birliği, Fransız ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yapmıştı.

Birlik bu kararı, "Muhammed Peygamber'e hakaretlerin tekrarlanması" nedeniyle aldığını açıklamıştı.