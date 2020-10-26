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Ekonomi
BBC Türkçe
Haber Giriş: 26.10.2020 - 13:17 | Son Güncelleme:

Fransa'dan Arap ülkelerine boykot çağrısı: Kampanyalara engel olun

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Fransa'dan Arap ülkelerine boykot çağrısı: Kampanyalara engel olun
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Fransa, Arap ülkelerine, ürünlerinin boykot edilmesine yönelik kampanyaları önlemeleri çağrısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "radikal bir azınlığın" yaptığı boykot çağrılarının "hiçbir dayanağı olmadığı" belirtildi.

Ürdün, Kuveyt ve Katar'daki bazı süpermarketlerde Fransız saç bakım ve güzellik ürünleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Muhammed Peygamber'in karikatürlerinin gösterilmesi hakkını savunması sonrası raflardan kaldırılmıştı.

Kuveyt'te Tüketici İşbirliği Dernekleri Birliği, Fransız ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yapmıştı.

Birlik bu kararı, "Muhammed Peygamber'e hakaretlerin tekrarlanması" nedeniyle aldığını açıklamıştı.

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