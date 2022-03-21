Fransa'dan 22 milyar euroluk Rusya kararı

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Rusya’ya yönelik yaptırımlara bir yenisi Fransa tarafından uygulandı. Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire Fransız basınına verdiği demeçte, Fransa'nın Rusya Merkez Bankası'na ait 22 milyar euro (24 milyar dolar) değerindeki varlığını dondurduğunu bildirerek, "Rusya Merkez Bankası'nın 22 milyar euroluk varlıklarını ve Fransız finans kurumlarındaki özel kişilerin hesaplarındaki 150 milyon euroluk varlıkları dondurduk" dedi.

Le Maire ayrıca, Fransa’da Rus vatandaşlarına ait yaklaşık yarım milyar euro değerindeki 30 gayrimenkul varlıklarının da dondurulduğunu aktararak, "Toplamda, dondurduğumuz varlık değeri neredeyse 1 milyar ile 850 milyon euro arasında” dedi.

"RUS EKONOMİSİNİN ÇÖKMESİNE NEDEN OLACAĞIZ"

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği operasyonların ardından Avrupa’nın ve ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımların Rus ekonomisinin çökmesine neden olacağını belirterek, “Ruble yüzde 30 düştü. Rus Döviz rezervleri güneşteki kar gibi eriyor ve Vladimir Putin'in ünlü savaş sandığı şimdiden neredeyse 0’a indirildi. Piyasanın çöküşünü ve enflasyondaki artışı görüyoruz. Merkez bankasının faiz oranlarını yüzde 10 ila yüzde 20 oranında artırmaktan başka seçeneği yoktu, bu da şirketlerin yatırım yapmak ve ekonomiyi geliştirmek için çok yüksek oranlar dışında borçlanamayacakları anlamına geliyor. Yani Rus ekonomisinin çöküşüne neden olacağız" ifadelerini kullanmıştı.