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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 27.05.2020 - 07:43,Son Güncelleme:

Fransa'da otomotiv sektörü kurtarılıyor

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Fransa'da otomotiv sektörü kurtarılıyor
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen otomobil sektörüne 8 milyar avro destek sağlanacağını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Etaples semtinde bir fabrikaya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın 2025'ten itibaren yılda 1 milyon elektrikli, hibrit ve şarj edilebilir araç üretmesini ve Avrupa'da en çok araç üreten ülke haline gelmesini istediğini söyledi.

Salgının otomobil sektörünü çok etkilediğini ifade eden Macron, bu sektöre 8 milyar avro destek sağlanacağını belirtti.

Macron, salgın nedeniyle yaklaşık 500 bin aracın satışının yapılamadığını, bu nedenle 1 Haziran'dan itibaren 200 bin aracın satışında Fransızlara destekte bulunacaklarını ifade ederek, elektrikli araç satın alan kişilere 7 bin avro ve şirketlere 5 bin avronun yanı sıra hibritli araçlara 2 bin avro indirim yapılacağını bildirdi.

Macron, Fransız otomobil markası Renault'un 2022'ye kadar elektrikli araç üretimini 3 kat artıracağı bilgisini paylaştı.

Renault'un elektrikli araç için motor üreteceğini aktaran Macron, salgından olumsuz etkilenen Renault'a 5 milyar avro mali yardım yapılıp yapılmayacağının görüşmelerin ardından karar verileceğini kaydetti.

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