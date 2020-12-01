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HaberlerEkonomi HaberleriFransa'da otomotiv piyasası 45 yılın en düşük seviyesine geriledi
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 01.12.2020 - 17:55 | Son Güncelleme:

Fransa'da otomotiv piyasası 45 yılın en düşük seviyesine geriledi

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Fransa'da otomotiv piyasası 45 yılın en düşük seviyesine geriledi
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Fransa'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olduğu krizden sert bir şekilde etkilenen otomobil piyasası, son 45 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Fransa Otomobil Üreticileri Komitesi'nden (CCFA) yapılan açıklamada, kasımda trafiğe kaydedilen yeni araç sayısının bir önceki aya kıyasla yüzde 27,03 azaldığı, bunun art arda 4. düşüş olduğu belirtildi.

Yılın 11 ayında piyasada ortalama yüzde 26,9 düşüş yaşandığı kaydedilen açıklamada, bu düşüşün en son 1975'te olduğu bildirildi.

CCFA Sözcüsü François Roudier, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2020'de Fransız otomobil piyasasında halihazırda yüzde 25 ila 30 arasında düşüş yaşandığını tahmin ettiklerini belirterek, "Aralık ayı için özellikle kayak merkezlerinin kapalı kalması durumunda insanların buralara giderken kiraladığı araçlara ilişkin belirsizlikler var. Ancak bu yıl yüzde 30'dan daha fazla bir düşüş şeklindeki felaket senaryosu artık geçerli değil." ifadelerini kullandı. 

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