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Fransa’da ocak ayı enflasyonu yüzde 2.9

#Euro Bölgesi#Fransa#Enflasyon
Fransa’da ocak ayı enflasyonu yüzde 2.9

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (INSEE), Ocak ayında enflasyonun yüzde 0.1 artarak 2.9’a yükseldiğini açıkladı.

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Euro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisi Fransa'da Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü, Ocak 2022’deki enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Aralık'ta yüzde 2.8 olarak kayıtlara geçen enflasyon oranı Ocak'ta yüzde 2.9'a yükseldi. INSEE, enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle enflasyonun arttığını ifade etti.

Enerjide enflasyonun yüzde 19.7’e ulaştığı ülkede, enflasyon gıdada yüzde 1.5, mamul ürünlerde ise yüzde 1.2 olarak kaydedildi. Fransa’da Avrupa Birliği (AB) uyumlu yıllık enflasyon oranı ise Aralık ayında yüzde 3,4 olarak kayıtlara geçerken, Ocak ayında ise yüzde 3.3’e geriledi.

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