Fransa’da enflasyon son 10 yılın zirvesinde

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Fransa’da ağustosta yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarının etkisiyle eylülde yüzde 2,7'ye çıkarak, Aralık 2011’den bu yana yüksek seviyesine ulaştı.

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (INSEE) ülkede fiyat artışlarına ilişkin eylül ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta yüzde 2,4 olan AB uyumlu yıllık enflasyon, eylülde yüzde 2,7’ye çıkarak, son 10 yılın en yüksek seviyesini gördü.

ENERJİ FİYATLARI YÜZDE 14.4 ARTTI

Enflasyona ilişkin beklenti eylülde yüzde 2,8'e yükselmesi yönündeydi. Avrupa’da birçok ülkede olduğu gibi Fransa’da da enerji ürünleri fiyatlarının keskin artışı enflasyonun yükselmesine neden oluyor.

Ülkede enerji fiyatları eylülde yıllık yüzde 14,4 arttı.