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Fransa, son 52 yılın en yüksek büyüme oranına ulaştı

#Fransa#Büyüme#Ekonomianasayfa
Fransa, son 52 yılın en yüksek büyüme oranına ulaştı

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü (INSEE) verilerine göre Fransa, 2021 yılında yüzde 7 ile son 52 yılın en yüksek büyüme hızına ulaştı.

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Fransa’da ekonomi, Covid-19 salgını nedeniyle alınan kısıtlama tedbirleri yüzünden 2020’de yüzde 8 düşüş ile 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük daralmayı yaşamıştı. INSEE ve Fransa Merkez Bankası, aralık ayı ortalarında 2021 yılı için yüzde 6,7 ekonomik büyüme öngörmüştü.

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France 2 televizyon kanalına konuşan Maliye ve Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, son verilerin hükümetin aldığı tedbirlerin etkili olduğunu açık bir şekilde gösterdiğini savundu.

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Ekonomik krizin ortadan kalktığını savunan Le Maire, ekonomideki son durumu "muhteşem bir toparlanma" olarak değerlendirdi. Le Maire, AB’de ekonomi alanında işlerin artık daha iyiye gitmeye başladığını sözlerine ekledi.

KAMU MALİYESİNDE BORÇLAR ARTTI

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Bununla birlikte son veriler, ekonomik toplarlanma için devletin verdiği desteklerle kamu maliyesinde borçların arttığını ortaya koydu. Fransa’da geçen yıl devletin 60 milyar euroya yakın ilave borçlanmasıyla bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranının yüzde 7’ye çıktığı bildirildi. Euro kriterine göre, bu oranın yüzde 3’ü geçmemesi gerekiyor.

AB dönem başkanı Fransa, bütçe disiplininden taviz vermeden yatırımları ve istihdamı artırabilmek için Euro kriterlerinde reform yapılmasını istiyor.

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