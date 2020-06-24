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Ekonomi
Haber Giriş: 24.06.2020 - 08:17,Son Güncelleme:

Fransa şokta! 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk...

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Fransa şokta! 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk...
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Fransa'nın sembolik Eyfel Kulesi, 25 Haziran Perşembe günü halka tekrar açıldığında II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en uzun kapanışına son verecek.

Fransa’nın başkenti Paris’te Eyfel Kulesi normalleşmeyle birlikte  II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en uzun kapanışına son verecek ve 25 Haziran'da ziyarete açılacak. 

Euronews'in haberine göre ziyaretçilerin Paris dönüm noktasına geri dönüşü, COVID-19 kilitlemesinin ardından ülkede normale döndüğünün bir işareti olarak kabul ediliyor. 

Ancak normallik henüz kuleye tam olarak dönmeyecek. Daha az ziyaretçiye izin verilen kısıtlamalar, tek yönlü bir sistem söz konusu olacak. Önlemlerle yeniden açılacak

 

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