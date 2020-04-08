II. Dünya Savaşı'ndan beri görülmedi

Merkez bankasının Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Fransa ekonomisinin büyük olasılıkla bir önceki çeyreğe göre ilk üç ayda yüzde 6 daralması nedeniyle ülke çapındaki koronavirüs salgınının ekonominin büyük alanlarını kapatması bekleniyor.

Bu, Fransa'nın sivil huzursuzluk, kitlesel öğrenci protestoları ve genel grevlerle yakalandığı 1968'in ikinci çeyreğinde yüzde -5.3'lük rekoru aşarak II. Dünya Savaşı'ndan bu yana üç ayda bir en büyük daralma olacak.

Fransa, 17 Mart'tan bu yana resmi olarak 15 Nisan'da sona erecek olan evde kalmaya yönelik tedbirleri uyguluyor. Bu düşük düzeydeki faaliyetlerin ışığında, yıllık ekonomik faaliyeti yüzde 1,5 puan azaltabileceğini tahmin ediliyor.

27 Mart - 3 Nisan tarihleri ​​arasında 8.500 şirketi faaliyetleri ve görünümleri hakkında bilgilendiren aylık iş ortamı anketinden geri bildirim alarak sonuçlarına ulaştı.

Ankete yanıt veren yöneticiler, endüstriyel kapasite kullanımının Şubat ayında yüzde 78'den Mart ayında ortalama yüzde 56 gibi düşük bir seviyede gerçekleştiğini söyledi. Sektörlere göre, otomobil endüstrisi yüzde 41 ile en düşük kullanım oranına sahip.

Sanayi şirketleri Mart ayında ortalama beş iş günü kaybederken, hizmet sektöründeki şirketler ortalama altı gün kapanmak zorunda kaldı. Restoran endüstrisi için, rakam 14 güne kadar yükseldi.

İş faaliyetleri keskin bir şekilde azalırken, şirketler kredi talebinde bir sıçrama olduğunu bildirdi. Hükümet, tüm bunlar için bir program hazırladı.