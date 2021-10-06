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Fransa, İngiltere'ye cephe aldı

#Fransa#İngiltere#Balıkçılık
Fransa, İngiltereye cephe aldı

Fransa balıkçılık sorununda AB'den İngiltere'ye karşı "daha katı olmasını" istedi.

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Fransa Başbakanı Jean Castex, İngiltere'nin Fransız balıkçılarının İngiliz sularında avlanmalarına izin vermemesi üzerine, Brexit sonrası uygulanan balıkçılık koşulları konusunda Avrupa Birliği'nden (AB) İngiltere'ye karşı "daha katı olmasını" istediğini bildirdi.

Castex, Ulusal Mecliste yaptığı konuşmada, İngiltere'nin Brexit anlaşmasına uyup uymadığı konusunda AB'nin dikkatli olması gerektiğini söyledi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bu konuyu görüştüğünü ifade eden Castex, Brexit sonrası uygulanan balıkçılık koşulları konusunda AB'den İngiltere'ye karşı "harekete geçmesini" ve "daha katı olmasını" istediğini belirtti.

Castex, bunun yeterli gelmemesi halinde tahkim mahkemesine başvuracaklarını ve AB'nin himayesinde imzalanan anlaşmaların hangi koşullarda uygulandığına daha kapsamlı şekilde bakacaklarını kaydetti.

Jean Castex, gerektiğinde İngiltere ile iş birliğinin sorgulanacağı tehdidinde bulundu.

AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune da yaptığı açıklamada, gelecek günlerde AB veya ulusal düzeyde İngiltere'ye karşı baskı içeren önlemler alacaklarını belirtti.

İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi sularında avlanmaya devam etmek isteyen 64 Fransız balıkçı teknesine lisans verdiğini, 75'ine ise lisans vermeyi reddettiğini açıklamıştı.

Jersey Adası yönetiminin, Brexit sonrası imzalanan İngiltere-AB Ticaret Anlaşması kapsamında, kendi sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki balıkçılık faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemesiyle mayısta Fransa ile İngiltere arasında gerginlik başlamıştı.

Bunun üzerine Fransa, Jersey'nin elektriğini kesme, Fransız balıkçılar da adanın limanını ablukaya alma tehdidinde bulunmuştu.

İngiliz hükümeti de Jersey Adası'na "ihtiyati bir önlem" olarak iki donanma gemisi göndermişti. Buna karşılık Fransa da aynı şekilde adaya iki donanma gemisi göndermişti.

Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.

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#Fransa#İngiltere#Balıkçılık