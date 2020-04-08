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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 08.04.2020 - 10:59,Son Güncelleme:/

Fransa ekonomisi yüzde 6 daralabilir

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Fransa ekonomisi yüzde 6 daralabilir
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Fransa Merkez Bankası GSYH'nın ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 6 daraldığını öngördü.

Fransa Merkez Bankasıkoronavirüs salgını nedeniyle ekonominin büyük ölçüde durması sonucu ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %6 daralma beklediğini açıkladı.

Söz konusu daralma, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana çeyreklik bazda en büyük daralma olacak ve Fransa'da geniş çaplı huzursuzluk, kitlesel öğrenci protestoları ve genel grevlerin yaşandığı 1968'in ikinci çeyreğinde görülen %5.3'lük daralma rekorunu aşacak.

Fransa'da 17 Mart'tan bu yana ülke çapında uygulanan tecrit önlemleri resmi olarak 15 Nisan'da sona erecek ancak hükümet, sürenin uzatılabileceği konusunda uyardı.

Salgının ekonomide yarattığı tahribatı analiz eden Fransa Merkez Bankası Mart ayındaki evde kalma önlemleri nedeniyle ekonomik faaliyetin yaklaşık üçte bir oranında azaldığını tespit etti.

Fransa Merkez Bankası, resmi istatistik kurumu INSEE ve bağımsız araştırma kuruluşlarının projeksiyonlarına paralel olarak, ülkenin tecrit altında geçirdiği her iki haftalık dönemde yıllık ekonomik faaliyetin 1.5 yüzde puan azalacağını öngördü.

Fransa Merkez Bankası'nın tespitleri 27 Mart-3 Nisan tarihleri arasında 8,500 şirkete gönderilen anketin sonuçlarına dayandırıldı.

Ankete verilen yanıtlar, sanayide kapasite kullanımının Şubat ayındaki %78 düzeyinden Mart ayında ortalama %56 ile tarihi dip seviyeye indiğini gösterdi.

Sektörel bazda en düşük kapasite kullanım oranı %41 ile otomotiv sanayinde görüldü.

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