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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 02.06.2020 - 14:44,Son Güncelleme:

Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: Ekonomi bu yıl yüzde 11 küçülebilir

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Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: Ekonomi bu yıl yüzde 11 küçülebilir
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Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Fransa'da GSYH'nin bu yıl yüzde 11 küçülmesinin beklendiğini bildirdi.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, salgının yol açtığı krizin ülkede derin şok yarattığını ve ekonominin 3 ay durduğunu söyledi. 

GSYH'nin salgın nedeniyle bu yıl yüzde 8 yerine yüzde 11 küçülmesinin beklendiğini aktaran Le Maire, 2021'de ekonomik olarak yeniden yükselişe geçeceklerine inandığını ifade etti.

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