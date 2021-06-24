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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 24.06.2021 - 14:17 | Son Güncelleme:

Fransa, AB'den borç alıyor

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Fransa, AB'den borç alıyor

Fransa, ekonomiyi kurtarma planı için Avrupa Birliği'nden 39.4 milyar euro borç alıyor.

Fransa’nın ekonomisini canlandırmak için 39,4 milyar eurosunu Avrupa Birliği'nden (AB) alacağı borçla karşılayacağı kurtarma planını, AB Komisyonu onayladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Elysee Sarayı’nda yaptığı basın toplantısında, plan dahilinde AB’den 2026’ya kadar 39,4 milyar euro borç alınacağını aktardı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de Komisyonun Fransa ekonomisini kurtarma planını onayladığını belirterek planın Fransız ekonomisinin çevreci ve dijital dönüşümünü güvence altına alacağını söyledi.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, AB borcunun ilk kısmının temmuzda 5 milyar avro olarak alınacağını ifade etti.

Fransız hükümeti, 39,4 milyar doları AB’den doğrudan alınacak yardımla finanse edilecek toplam 100 milyar euroluk ekonomi kurtarma planı hazırlamıştı.

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