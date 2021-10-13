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Fransa 9 yılda 30 milyar euro yatırım yapacak

#Fransa#Yatırım#Ekonomi
Fransa 9 yılda 30 milyar euro yatırım yapacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2030 yılına kadar endüstri, teknoloji, nükleer ve sağlık gibi sektörlere 30 milyar avro yatırım yapacaklarını bildirdi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında ülkesinin 2030 planını açıkladı.

Fransa'nın ve dünyanın karşılaştığı en büyük sorunların iklim, çevre, eşitsizlik ve demografik değişimin olduğunu ifade eden Macron, 2030'a kadar uygulamak istedikleri planının bu sorunlara çözüm niteliğinde olduğunu belirtti.

Macron, 2030'a kadar endüstri, teknoloji, nükleer ve sağlık gibi alanlara 30 milyar avro yatırım yapacaklarını duyurdu.

Bununla Fransa'nın ve Avrupa Birliğinin (AB) bağımsızlığını elde etmeyi de hedeflediklerini ifade eden Macron, ülkesinin yenilik yapan, üreten ve ihraç eden bir strateji geliştirmesi gerektiğini belirterek "Her alanda lider olacağımızı söylemiyorum çünkü açık rekabet içindeyiz. Ancak hangi sektörlerde lider olabileceğimizi araştırmalıyız." dedi.

Macron, ülkesinin bazı alanlarda geride kalmasının bir "tehdit" oluşturduğunu, bu alanları terk edemeyeceklerini dile getirdi.

30 milyar avronun 1 milyarı nükleer, 2 milyarı tarım, 7,5 milyarı sağlık sektörlerine ve 6 milyar avronun elektronik üretimine harcanacağını aktaran Macron, 2035'e kadar sera gazı emisyonunu yüzde 35 düşürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Macron, havayı kirleten araçların yavaş yavaş trafikten kaldırılması için 2030'a kadar 2 milyon elektrikli ve hibrit araç, karbon emisyonu düşük uçak ile kanser ve kronik hastalıklara karşı 20 ilaç üretmek istediklerini söyledi.

Bu yatırımların Avrupa ile yapılmasını istediğini ifade eden Macron, bu konuda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile iş birliğine başladığını belirtti.
Macron, Fransa'nın "büyük inovasyon ulusu" olması gerektiğini dile getirdi.

Fransız endüstrisinin karbondan arındırılması gerektiğini ifade eden Macron, ülkede 2030'a kadar küçük nükleer reaktörlerin üretilmesi gerektiğini söyledi. 

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#Fransa#Yatırım#Ekonomi