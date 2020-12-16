Fransa 2021'de keskin bir toparlanma bekliyor

En son ekonomi raporunda INSEE, 2020'de gayri safi yurtiçi hasılada (GSYİH) yüzde 9'luk bir düşüş öngördüğünü doğruladı. Böylece enstitü, yukarıda iki puanlık bir tahminle Banque de France'a katıldı.

LEFigaro'nun haberine göre 2021 için ekonomistler, faaliyetteki bir yükselişten kısmen eminler. 2021 ortalarında, Fransa'daki faaliyet seviyesi, bir önceki yaz kaydedilenle aynı olacak ve kriz öncesi seviyeden sadece yüzde 3 daha düşük olacak.

INSEE'nin açıklamasına göre bu koşullar altında, ekonomi keskin bir şekilde toparlanacak. INSEE, gelecek yılın ilk çeyreğinde GSYİH büyümesinin yüzde 3, ikinci çeyrekte ise yüzde 2 olacağını tahmin ediyor.