Fransa 2021 yılı için büyüme tahminini düşürdü

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ulusal basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde dün başlatılan 4 haftalık sokağa çıkma kısıtlamalarının ekonomiyi de olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Büyüme tahminini 2021 için yüzde 6’dan 1 puan düşürerek yüzde 5 olarak revize ettiklerini belirten Le Maire, bu düşüşün doğal sonucu olarak kamu borcu ve açığı tahminlerini de yükselttiklerini söyledi.



KAMU BORCU 3 PUAN DAHA ARTTI

Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire, kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının önceki tahmine göre 3 puan daha artarak yüzde 118'e, kamu açığının ise yarım puan artarak yüzde 9’a ulaşacağını öngördüklerini aktardı.

Le Maire, bununla birlikte vergilerde artış yapılmayacağını kaydetti. Fransa’nın gayri safi yurt içi hasılası 2020’de yüzde 8,2 azalmıştı.

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