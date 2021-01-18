Frankfurt Havalimanı güç kaybetti

Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nın ağırladığı yolcu sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları sonucu geçen yıl 2019'a göre yüzde 73,4 azalarak 18,8 milyona geriledi.



Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport firması, işlettiği havalimanlarının 2020 yılına ilişkin yolcu rakamlarını internet sitesinde açıkladı.



Açıklamaya göre, Frankfurt Havalimanı'nın 2020'de ağırladığı yolcu sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 73,4 azalarak 18,8 milyona geriledi. Havalimanının geçen yılın aralık ayı yolcu sayısı da 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 81,7 azalarak 891 bin 925'e düştü.



Kovid-19 salgınının başlamasıyla yolcu sayısı, Mart 2020 ortasından itibaren büyük ölçüde düştü. Hava trafiği, Nisan-Haziran 2020 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, haftalık bazda yüzde 98'e varan düşüşlerle, büyük ölçüde durdu. Geçen yıl üçüncü çeyrekte hafif bir toparlanmanın ardından, artan Kovid-19 vaka sayıları ve buna bağlı seyahat kısıtlamaları, eylül ayından itibaren yolcu sayısını tekrar düşüşe geçirdi ve sonra düşüş kalıcı hale geldi.



YÜK TRAFİĞİ DE DÜŞÜŞLER YAŞANDI



Salgın nedeniyle küresel ekonominin zayıf seyretmesi sonucu 2020'de Frankfurt Havalimanı'nın yük trafiği ise yüzde 8,5 azalarak yaklaşık 1,9 milyon tona indi.

Frankfurt Havalimanı'nın geçen yıl toplam uçak trafiği de yüzde 58,7 düşüşle 212 bin 235’e indi.

Öte yandan Fraport'un uluslararası portföyündeki havalimanlarından Peru Lima Havalimanı, Antalya Havalimanı ve Rusya'nın St Petersburg Pulkovo Havalimanı'nda da 2020'de yolcu sayısı 2019'a göre yüzde 44,1 ila yüzde 72,6 arasında azaldı.

Ayrıca, şirketin Çin'deki Xi Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısı geçen yıl yüzde 34,2 düşerek yaklaşık 31 milyona geriledi



"2021'DE TOPARLANMA BEKLİYORUZ"



Fraport Üst Yöneticisi (CEO) Stefan Schulte, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2020'de havacılık sektörünün "aşırı zorluklarla" karşı karşıya kaldığını belirterek, "2020’de Frankfurt'taki yolcu sayısı en son 1984 yılında görülen seviyeye indi.” ifadesini kullandı.



2021'de yolcu trafiğinde bir toparlanma beklediklerini aktaran Schulte, "Yılın ikinci yarısında yolcu trafiğinin önemli ölçüde artmasını bekliyoruz. Ancak genel olarak önümüzde zor bir yıl daha var. Frankfurt'ta 2020 yolcu sayısını aşacağımızı düşünüyoruz, ancak yine de 2019'un yolcu seviyesinin sadece yüzde 35 ila 45'i civarında olacağız. " değerlendirmesinde bulundu.



Frankfurt Havalimanı'nın 2019'da ağırladığı yolcu sayısı 70,5 milyona ulaşarak rekor kırmıştı.