Formula 1 pistinin asfaltı yenileniyor

5.3 km. uzunluğunda ve 14 ayrı viraja sahip pistin asfaltlama çalışmalarına başlamadan önce Intercıty İstanbul Park’ta düzenlenen törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak katıldı. Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“13-15 kasım tarihlerinde İstanbul önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapacak. Alanında dünyanın en önemli yarışlarından birisi olan İstanbul Park’ta, Formula 1 yarışlarının bu yılki 14.’üncü etabına inşallah burada ev sahipliği yapacağız. Bu organizasyonun en iyi şekilde yapılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz de gerekli desteği en iyi şekilde veriyoruz. İnşallah İstanbul’umuza, ülkemize yakışır çok önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapmanın heyecanını taşıyoruz. İnşallah arkadaşlarımız bu organizasyonun üstesinden en iyi şekilde geleceklerdir. Biz de onlara gerekli bütün desteği vereceğiz. Burada bugün gerekli planlamalarımızı yapıyoruz. 13-15 Kasım’da bütün misafirlerimize tabii ekran başına bekliyoruz. Maalesef bu salgın sürecinden dolayı burada seyirci alamıyoruz. İnşallah o konuyla ilgili de eğer bir gelişme olursa sizleri de bilgilendirilir zaten. Mevcut bulunduğumuz yerde 9 yıl ara vermiştik biliyorsunuz. Mevcut pistimizin asfaltının yenilenmesi gerekiyordu. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemize yakışır bir yarışa ev sahipliği yapmanın sorumluluğunu taşıyarak arkadaşlarımızla birlikte inşallah buranın asfaltını en iyi şekilde yenileyeceğiz.

‘YÜKSEK MÜHENDİSLİK GEREKTİRİYOR’

Buradaki Formula 1 yarışlarının asfaltı için çok özel bir asfalt gerekli, özel işçilik ve imalat gerektiren bir işlem olduğu için burada bir çok özen gösteriyoruz. Bizler de yüksek mühendislik gerektiren bu işi de en iyi şekilde, buraya yakışır bir şekilde en kısa zamanda bitirip hizmete sunacağız. Gerek İstanbul Park’ın içindeki desteklerimiz, gerekse dışarıdaki desteklerimiz de en iyi şekilde yarış bitene kadar devam edecek. İnşallah bir ekip olarak arkadaşlarımızla birlikte burada bu işin en başarılı şekilde tamamlanması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.” Açıklamasının ardından asfalt kazıma aracına binen Bakan Karaismailoğlu, startı verdi.