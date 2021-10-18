Formula 1 kritik virajda

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İSTANBUL Park’ı 10 yıllığına 2012’de kiraladık. Sözleşmemiz 2023’te bitiyor. Yarışı kalıcı halde yapamazsak sözleşmeyi yenilemeyi düşünmüyoruz. 10 yılda kira ve bakım masrafı için 75 milyon dolar ödeme yaptık. Bir kere bile kirasını çıkaramadı. 300 gün orada aktivite yapmaya çalışıyoruz. 2 yıl sonra bırakacağız. Pist aldığımızdan çok iyi durumda, asfalt ve çevre düzenlemeleri yapıldı. Tribünleri yeniledik, 15 yıl masraf istemiyor. İstanbul Park vakıf malı, biz kiralamasaydık orası çürüyecekti ya da outlet AVM olacaktı. İki yıldır da yarışı Türkiye’ye getirdik. Fakat yorulduk artık hem TOSFED hem de birçok yerden engellenmekten...”

Bu sözler Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak’ın. Sahibi olduğu Akyacht tersanesinde yapılan Türkiye’nin en büyük yatı Victorious’ta bir grup gazeteciyle buluşan Vural Ak geçtiğimiz hafta yapılan Formula 1 yarışları sonrası hem gururluydu hem de biraz kırgın.

Vural Ak, “Geçen yıl 9 yıl aradan sonra gelen Formula 1’i dünya genelinde 2 milyar kişi izledi. Reklam bedeli 500 milyon dolar… Hem İstanbul hem de Türkiye’nin tanıtımı oldu. Anadolu Yakası’ndaki oteller doldu. Bölgede ortalama 50 euro olan oda fiyatları, 250 euroya çıktı. 20 tane 5 yıldızlı otel yapıldı. 4 yıldızlı oteller dahi doldu. 35 bini yabancı olmak üzere 190 bin kişi yarışı izlemeye geldi. Ortalama 4.000-4.500 euro harcadılar. Kabaca, yarış İstanbul’a 3 günde 150 milyon euro gelir bıraktı. Vergi yoluyla devletin kasasına da 30 milyon euroya yakın para girdi. Tek bir suç işlenmedi, fanatizm olmadı. İstanbul Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, bakanlıklar çok destek oldu. Pilotlar da yarışta çok mutluydu” diye konuştu.

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İSTANBUL PARK’A MESLEK OKULU

OTOMOBİL sporu mekaniği konusunda Türkiye’de yetişmiş eleman olmadığına dikkat çeken Vural Ak, bir proje üzerinde çalışmaya başladığını söyledi ve ekledi: “Formula 1 yarışında görüyorsunuz. Saniyeler içinde araçların lastikleri değiştiriliyor. Türkiye’de bu anlamda bir eksiklik var. Bu konuda İstanbul Park’ta bir meslek okulu açmayı planlıyoruz.”

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ARAÇ kiralama sektöründe pazar lideri olduklarını belirten Vural Ak, 2018’de kur krizinin kendilerine yaradığını, açık pozisyon riskleri olmadığını, araç sayılarını 25 bine indirdiklerini, bu stratejiyle ciro ve karlılıklarını artırdıklarını söyledi. Geçen yıl cirolarının 2.2 milyar lira olduğunu belirten Ak, “Bu yılda aynı ciroyu yakalarız. Karlılığımız da çok yüksek. 2022’nin nisan ya da mayıs ayı gibi halka arz planlıyoruz” diyor.

F1’İN PATRONU ANKARA İLE GÖRÜŞTÜ

FORMULA 1’in 2022 takvimi hafta sonu açıklandı. Türkiye listede yer almadı. Geçen yıl da Türkiye’nin sonradan listeye eklendiğine dikkat çeken Vural Ak 10 yıllık anlaşmanın yapılması durumunda Türkiye’nin yarış takvimine kalıcı olarak gireceğini söyledi:

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Vural Ak, “Türkiye 2005-2012 arasında 7 yıl düzenli olarak yarışları yaptı. O dönemde yıllık ödeme 13.5 milyon dolardı. Şimdi rakamlar yüksek. Yaklaşık 30 milyon ila 85 milyon dolar arasında değişiyor. Türkiye 30 milyon dolarlarda yarışı alabilir. Formula 1 patronu Stefano Domenicali Türkiye için çok olumlu. 10 yıllık sözleşme olursa Türkiye’ye öncelik tanıyacaklar.”

Son iki yarışı pandemi nedeniyle ortaya çıkan fırsat sayesinde daha düşük fiyata yaptıklarını anlatan Ak, “Ancak yarış takvimine kalıcı girmek için devletin devreye girmesi gerekiyor. Bunun için Formula 1 patronu ile Ankara’yı görüştürdüm. Turizm ve Ulaştırma Bakanlıkları bu konuda istekliler ve çözüm bulabilecekler gibi görünüyor. Özel sektör ile kamu birlikte bu işi yapabilir. Biz iki yıldır bu işin olabileceğini gösterdik. Önümüzdeki yıl pandemi kalkarsa en az 50 bin turist gelir. Bu da Türkiye’ye 250 milyon Euro gelir anlamına gelir” diye konuştu.

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MEGA TÜRK YATINA ABD’Lİ TALİP ÇIKTI

VURAL Ak’ın, 4 yıl önce Kocaeli’nde kurduğu Akyacth tersanesi Türkiye’nin en büyük yatını geçtiğimiz günlerde suya indirdi. 85 metre boyunda, 14.2 metre genişliğinde, toplam 2 bin 300 gros tonluk yat geçtiğimiz ay Monaco’daki Yat Fuarı’nda görücüye çıktı. Ak’ın verdiği bilgiye göre, mega yat Victorious’un yapımı 360 işçi ile 1 milyon 400 bin saat işçilik ile yapıldı. Dizaynı Michael Leach Design ve H2 Design firmaları üslendi.

Mega yatın fiyatının 125 milyon Euro olduğunu söyleyen Ak, “ABD’den bir talip var. Monaco’daki fuarda ilgi büyüktü. 3 yeni yat siparişi daha geldi. Bu işi uzun vadeli olarak düşünüyorum. Almanya’da 100 yıllık firmalar var. Ben de o yüzden tersaneye kendi soyadımı koydum. Victorious’la bu işin en iyisini yapabileceğimizi gösterip, imzamızı attık. Hem ihracat yapmış olacağız hem de katma değeri yüksek bir üretim yapacağız” şeklinde konuştu.