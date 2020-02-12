Forkliftte elektrikli dönem başlıyor

Türkiye’nin en büyük istif makinası üreticilerinden biri olan Ceytech Makina, dört yıllık proje kapsamında ilk yerli elektrikli forklifti üretti ve kullanmaya başladı. Çevreye yönelik kaygılar ve verimlilik gibi sebeplerle iş ve istif makineleri sektörünün önümüzdeki yıllarda daha çok elektrikli araç tercih edeceğini belirten Ceytech Makina Genel Müdürü Nazmi Kulakoğlu, “Bu yöndeki öngörümüzle projemizi dört yıl önce başlatmıştık. 2 yıllık Ar-Ge çalışması sonucu ürünümüz ortaya çıktı. 2 yıllık test sürecinin ardından da Türkiye’nin ilk yerli elektrikli sürüş ve pompa motorlarıyla çalışan forklifte sahip olduk” dedi.



POMPA MOTORU TÜRKİYE’DE



Dünyada yıllık 250 bin elektrikli forklift üretildiğini belirten Kulakoğlu, “Elektrikli forklift satışlarımızı 3 yıl içinde yüzde 300 arttırmayı planlıyoruz. Hedef pazar öncelikle yurtiçi, ardından dünya forklift pazarında başı çeken ülkeler olan Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve İngiltere’yi hedefliyoruz” diye konuştu. Elektrikli forkliftlerde kullanılan elektrik motorların çoğunlukla Çin, Almanya ve İtalya’da üretildiğine dikkat çeken Kulakoğlu, şunları söyledi: “Ar-Ge çalışmalarımız neticesinde ürettiğimiz forkliftlerin elektrikli sürüş ve pompa motorlarını artık Türkiye’de üretebiliyoruz. Hem elektrikli hem dizel ürün grubu üretimi yapılan tesisimizde yıllık binin üzerinde araç üretim kapasitesine sahibiz.”