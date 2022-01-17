Forex vurgununda sahte profil tuzağı

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Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni dışında forex işlemi yaptıranlara yönelik 1.5 yıl kadar önce başlatılan soruşturma tamamlandı. Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22 kişiye dava açıldı. İddianamede, Muhsin Doğan (46), Özer Duman (33), Arzu Derin (31), Emel Durmaz (39) ve Eylül Tuğçe Akaydın (31) ile eşi Recep Serdar Akaydın (31), ‘örgüt yöneticiliği’ ve ‘dolandırıcılıkla’ suçlanıyor. Sanıklarda ele geçirilen dijital materyallerde, kurdukları sisteme ilişkin çok sayıda kayda ulaşıldı.

AVNİ’YDİ ‘ASLI HANIM’ OLDU

Belgelere göre şebeke, forex piyasasında işlem yapmak isteyen kişilere iki koldan ulaşıyordu. Şebeke üyeleri, Kadıköy, Şişli ve Beyoğlu’ndaki 4 ayrı çağrı merkezi dışında, Instagram, Facebook ve Telegram gibi sosyal ağlar üzerinden de bu kişilere ulaşıyordu. Yapılan paylaşımlarda yüksek kazanç vurgusu öne çıkarken, şebekenin bazı üyelerinin ise ilginç bir yola başvurduğu, telefon dinlemesi ile ortaya çıktı. Görüşme, Arzu Derin ile Avni Kaan S. (32) arasında geçiyor. S., Derin’e, sahte kadın profili ile Instagram hesabı açtığını, buradaki kullanıcı adının ise ‘Aslı’ olduğunu söylüyor. S., bu sayede, para yatırmak isteyen kişileri daha rahat ikna edebildiğini belirtiyor.

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45 MİLYON LİRALIK HAREKET

Dava dosyasına sanıkların hesap hareketlerine ilişkin bilgiler de girdi. ‘Örgüt lideri’ olmakla suçlanan Muhsin Doğan’ın, 2020-21 arası dönemde banka hesaplarında 45 milyon liralık para giriş çıkışı oldu. İfadesinde, işsiz olduğunu ve gelirinin olmadığını söyleyen Eylül Tuğçe Akaydın’ın (31), anılan dönemdeki hesap hareketleri toplamı ise 4 milyon lira. Yine, aylık gelirini 3 bin lira olarak beyan eden grafiker Burak A.’nın (29) hesaplarında ise 3.7 milyon liralık giriş-çıkış oldu. Davanın açılmasına neden olan şikâyet dilekçesinde, toplanan paraların bir bölümünün Kıbrıs’ta genelev işleten B. B.’ye aktarıldığı kaydedildi.

ŞİRKET TAKSİCİNİN ADINA

Yapılan işlem yasadışı olduğu için, para yatırma işlemleri için de dikkat çeken bir yola başvurulduğu anlaşılıyor. Birçok kişi, şebeke üyelerinin yönlendirmesi ile İnoks Bilişim Organizasyon şirketi adına açılan hesaplara para yatırdı. Anılan şirket, hakkında dava açılan taksici Namık Kemal B. (54) adına kayıtlı. Taksici Namık Kemal B., verdiği emniyet ifadesinde, adına kayıtlı şirketin hesaplarını kullandırdığı için kendisine aylık 1.500 lira ödendiğini söyledi.

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‘TEK TUŞLA TÜM BİLGİLER SİLİNİYOR’

Dava dosyasında, şebekenin olası bir polis baskınına karşı da önlem almaya çalıştığı anlaşılıyor. Örgüt yöneticisi olmakla suçlanan Eylül Tuğçe Akaydın, sigortacı arkadaşı A. Y. ile geçen 7 Şubat’ta yaptığı görüşmede şunları söylüyor: “İş yerinde güvenlik önlemlerini aldık. Telefonları değiştirdik. Dış kapıya bir kamera daha taktık. Geleni gideni görelim en azından. Bilgisayarları resetledik. Artı, tek tuşla bütün şarteller gidiyor. Bilgisayarların içindeki her şey gidiyor. O sisteme geçtik.” Akaydın, kimi gün gelen para miktarının 1 milyon lirayı bulduğunu, ancak kazancın az bir kısmının kendilerine kaldığını söylüyor.

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PARALAR BUHARLAŞTI

İddianamede, para yatıran kişilerden ikisinin başına gelenlere de yer verildi. Şikâyetçi konumda bulunan Erol D. (64), 23.697 lira yatırdı. İşlem yaptıran D.’ye 31.500 lira kazanç elde ettiği söylendi. D. ile temasta olan şebeke üyesi kazancı ile de yatırım yapması için ısrar etti. Kazandığı tüm parayı tekrar yatıran D., dakikalar içinde parasının tamamını kaybetti. Yine Birhat Y. (20), 25 bin TL yatırdı. Y., sistem üzerinde 6 bin dolar kazandığını gördü. Y. parasını çekmek isterken, bloke konulduğunu farketti. Y.’nin temasta olduğu kişi bir süre sonra telefon numarasını engelledi.