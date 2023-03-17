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Ford'dan dev geri çağırma! İşte nedeni

Güncelleme Tarihi:

#Ford Fusion#Lincoln MTZ#Fren Sistemi
Forddan dev geri çağırma İşte nedeni
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 07:48

Ford Motor, ABD'deki 1.2 milyon aracını fren hidrolik sıvısının sızıntı riskiyle servise geri çağırdı.

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ABD'li otomotiv devi Ford Motor, fren tertibatındaki sorun nedeniyle araçlarını geri çağırma kararı aldı. ABD Ulusal Otoyol Güvenlik İdaresi yaptığı açıklamada ABD'de 2013-2018 yılları arasında üretilmiş olan 1.2 milyon adet Ford Fusion ve Lincoln MTZ model araçların hidrolik sıvılarının sızıntısı riski nedeniyle servise geri çağırıldıklarını açıkladı.

Detaylara bakıldığında sızıntı nedeniyle fren pedalının yükselme yaşayabildiği ve bu da sürüş sırasında yavaşlamayı azalttığını ve kazalara sebebiyet verebileceği anlatıldı.

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#Ford Fusion#Lincoln MTZ#Fren Sistemi

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