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Ford fiyatlarını indirdi

Güncelleme Tarihi:

#Ford#Mustang Mach-E#Fiyat
Ford fiyatlarını indirdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 07:27

Ford, elektrikli modeli Mustang Mach-E'nin fiyatını 4 bin dolar düşürdü.

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Elektrikli otomobil piyasasında fiyat rekabetçiliği devam ediyor. ABD'li dev otomobil üreticisi Ford, rakibi olan Tesla'nın fiyat indirimleri sonrasında rekabet edebilmek için Mustang Mach-E'nin fiyatında indirim yaptı.

Şirket aracın donanımına bağlı olarak 3 bin ile 4 bin dolar arasında (Yaklaşık 78 bin lira) fiyat indirdi ve yüzde 8'e yakın düşüş yaşandı. Mach-E Premium'un fiyatı 50 bin 995 dolardan 46 bin 995 dolara düştü.

SATIŞLARI AZALDI

ABD'de Mustang Mach-E'nin satışlarında azalma yaşandı. İlk çeyrekte yüzde 20'lik düşüş oldu.

FORD CİROSUNU ARTIRDI, ELEKTRİKLİ TARAFINDA ZARAR ETTİ

ABD'nin ikinci büyük araç üreticisi Ford Motor, güçlü kamyon ve SUV satışlarının etkisiyle ilk çeyrekte cirosunu yüzde 20 artırdı. Ancak elektrikli araç bölümü zarar etmeye devam etti.

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#Ford#Mustang Mach-E#Fiyat

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