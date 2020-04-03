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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 15:53,Son Güncelleme:/

Ford, Avrupa'da üretim durdurma süresini uzattı

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Ford, Avrupa'da üretim durdurma süresini uzattı
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Ford'un Avrupa imalat faaliyetlerindeki duruş 4 Mayıs'a kadar sürecek.

Araç üreticisi Ford Motor Company Avrupa'daki imalat tesislerinin çoğunda üretime 4 Mayıs'a kadar ara verdiğini açıkladı.

Şirket geçen ayki açıklamasında Avrupa'da üretime birkaç hafta ara vereceğini ifade etmiş, ancak tarih belirtmemişti. Ford ve Koç Holding ortaklığındaki Ford Otosan ise 13 Nisan'a kadar üretime ara verdiğini açıklamıştı.

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