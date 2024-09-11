Fonlarda stopaja rağmen büyüme... Getiri arayışı, yatırım fonlarına yönlendirdi

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Yatırımcıların, artan stopaj oranlarına rağmen yatırım fonlarına yönelik ilgisi sürüyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, geçen yılın başında 3.7 milyon olan fon yatırımcısı sayısı, geçen ay itibarıyla 5.2 milyonu aştı. Bu kişilerin portföy değeri 3.6 trilyon liraya yükseldi. Türkiye’de portföy yönetimi sektörü büyüklüğü 5 trilyon TL’yi aşarken, bu büyümenin lokomotifi olan yatırım fonları da bir yılda yüzde 150 büyüyerek 3.6 trilyon TL’ye ulaşmış oldu. Stopaj artışına rağmen yatırım fonlarının portföy değeri, temmuz ayı sonunda da yıllık yüzde 146 büyüyerek 3.2 trilyon liraya çıkmıştı. Böylece, yerli yatırımcıların yatırım fonlarına ilgisinin artan maliyetlere karşın sürdüğü görüldü.

Yatırım fonlarında 23 Aralık 2020 ila 30 Nisan 2024 arasında sıfır stopaj oranı uygulanmıştı. Ancak mayıs ayında Türk Lirası mevduatlar için uygulanan stopajda düzenleme yapıldı ve Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5’ten yüzde 7.5’e yükseltilirken; bir yıla kadar olan vadeli hesaplarda ise yüzde 3’ten yüzde 5’e çıkarıldı.

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ENFLASYONUN ÜZERİNDE GETİRİ

Ayrıca, 2022 yılı başında 800’lerde olan fon sayısının da halihazırda 2 binli rakamlara ulaştığı görülüyor. Bu fonlardan sağlanan getiri oranlarına bakılınca, yatırımcı sayılarındaki rekor artışın nedeni de anlaşılıyor. Son dönemde borsa ya da halka arzlardan beklediği kazancı elde edemeyen yatırımcıların, yatırım fonları ile enflasyonun üzerinde getiri sağladığı görülüyor. Şöyle ki; Türkiye’de yıllık tüketici enflasyonu, sıkı para politikası ve baz etkisiyle ağustos ayında yüzde 51.97 oldu ve son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) verilerine göre ise aynı dönemde yatırım fonlarının sağladığı getiri oranı yüzde 62’yi aştı. 10 Eylül itibarıyla son bir yıllık döneme bakıldığında, kıymetli madenler fonlarının yüzde 62.3, para piyasası fonlarının yüzde 54.7 ile enflasyonun üzerinde getiri sağladı.

EN ÇOK İLGİ PARA PİYASASI FONLARINA

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Yatırım fonlarına fon türü bazında bakıldığında, para piyasası fonlarının son dönemde en çok yatırım alan fon türü olduğu ve yılbaşından bu yana 600 milyar TL’nin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiği görülüyor. Para piyasası fonlarına yönelik artan ilginin nedenin ise ‘bu fonların aynı gün valörlü işlem görmesi nedeniyle günlük likidite sunması’ ve ‘son dönemde banka TL mevduatlarının üzerinde getiri sağlaması’ olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra, döviz mevduatlarındaki çözülmelerin de para piyasası fonlarına ilişkin talebi artırdığı belirtiliyor.

YATIRIMCI SAYISINDA 7 KAT ARTIŞ

AK Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, son dönemde vatandaşın getiri arayışı sonucu yöneldiği yatırım fonlarındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Ak Portföy olarak son bir yılda, yatırım fonlarında 460 milyar TL’ye; toplamda da 700 milyar TL’nin üzerinde büyüklüğe ulaştıklarının bilgisini veren Ersarı, “Aynı zamanda yatırım fonlarındaki yatırımcı sayısının son 5 yılda 2 katına çıkarak 8 milyon gibi rekor bir seviyeye geldiğini ve tekil yatırımcı sayısının ise 5 milyona ulaştığını görüyoruz. Ak Portföy olarak aynı dönemde yatırımcı sayımızı sektörün oldukça üzerinde bir artışla 7 katına çıkararak 1.2 milyona ulaştırmayı başardık” dedi. Ersarı, “Aileleriyle birlikte düşündüğümüz zaman, portföy yönetimi sektörü olarak yatırım fonları üzerinden belki de 20 milyona yakın insanımızın yaşamına dokunuyoruz” diye konuştu.

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Hedeflerinin ‘yatırım çözümlerini erişilebilir, güvenilir’ kılmak olduğunu belirten Ersarı, “Akbank Mobil üzerinden 200 bin TL ve üzeri birikimleri için Ak Portföy uzmanlarından portföy yönetim hizmeti alabiliyor. Yeni kuşağın da artan ilgisiyle bu teknolojiler, portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmetlerimizi tasarruf sahiplerimize sunduğumuz temel araçlar olacak” ifadelerine yer verdi.