Fon değiştirmeden getiri sağlanmaz

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FİBA Emeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, bireysel emeklilik sistemi katılımcılarını fon dağılım değişikli yapmaları konusunda uyardı. Son yapılan düzenleme ile fon dağılım değişikliğinin artık senede 12 kere yapılabildiğini belirten Öztürkoğlu, fon pozisyonunu değiştirmeden getiri elde etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES), altın fonunun yüzde 30’lar, son gelişmelerle birlikte döviz ağırlıklı fonların yüzde 50’ler seviyesinde getiri sağladığını ifade eden Öztürkoğlu, sabit kıymetli fonları getirisinin ise yüzde 20’ler seviyesinde olduğunu kaydederek, “Piyasalar böyleyken BES’te yatırım varlıklarının tamamını kapsayacak şekilde fonlarımız var. Altın yatırımcısı bugün altına yatırım yapıp kazanıyorsa BES’te de altın fonları var ve bu fonlar yüzde 30’lar mertebesinde getiri sağlamış. Döviz yatırımcısı için Eurobond fonlarımız var. Bunlara yatırım yapan katılımcılarımızda dolar artışındaki getiriler kadar gelir elde etti” dedi.

DÖVİZ Mİ, ALTIN MI?

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Erol Öztürkoğlu, faizlerin düştüğü, getirilerin azaldığı ortamda kişilerin ‘dövize mi, altına mı, mevduata mı yatırım yapayım?’ arayışına girdiğine dikkat çekerek, BES’te katılımcıların piyasadaki tüm yatırım enstrümanlarının çeşitliliğini bulabileceğini ifade etti. Öztürkoğlu, sistemdeki katılımcıların yüksek getiriler elde edebilmesi için mutlaka fon dağılım değişikliğini yapmaları gerektiğine de dikkat çekerek, şunları söyledi: “Katılımcılar geçen sene bono fonuna yatırım yaptıysa, bu ay içinde eğer altın fonunun getirisinin yüksek olacağını düşünüyorsa emeklilik şirketi ile irtibata geçerek tercihini altın fonundan yana kullanmalı. Katılımcı ben bu kadar detay bilmiyorum diyorsa da değişken fonlarımız var. Portföy yönetim şirketleri belirli sınırlar çerçevesinde bu fonları yönetiyor. İçinde bulunduğumuz dönemlerde katılımcıların fon dağılım değişikliklerini beklentileri kapsamında yapmalarını tavsiye ediyoruz.”

BİRİKİMLER AZALABİLİR

Fon değişikliği yapılmaması durumunda getiri imkanının kaçırılmış olacağını söyleyen Öztürkoğlu, şu açıklamaları yaptı: “Bugün altın fonları yüzde 30 getirmiş. Bir başka katılımcının birikimlerini değerlendirdiği fonlar ise yüzde 5 getiri de sağlıyor olabilir. Bu ne demektir? Yüzde 25 aslında getiri fırsatını kaçırmışsınız demektir. Eğer enflasyon üzerinde getiri sağlayamazsanız birikiminiz reel anlamda azalmış demektir. Böyle dönemler biraz dikkatli olmak gerekiyor. Birikimler çok kıymetli, bunlar zaman içerisinde oluşan birikimler. Sistem bugün itibariyle 200 milyar TL fon sınırını aşmış durumda. Katılımcılar açısından baktığımızda birikimler önemli rakamlara gelmeye başladı.”