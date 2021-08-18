FNSS yeni nesil ve insansız zırhlı araçlarını tanıttı

Türk savunma sanayisinin zırhlı araç üreticisi FNSS, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) Yeni Nesil Zırhlı Muharebe Araçları, Otonom İnsansız Kara Aracı ve Kule Sistemleri'nin tanıtımını gerçekleştirdi.



FNSS Üst Yöneticisi Nail Kurt, burada yaptığı konuşmada, ürettikleri araçlardaki kritik alt sistemlerin yerlileştirme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini söyledi.



Pars IV 8x8 aracını ilk kez tanıttıklarını belirten Kurt, böylece Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaçlarına yönelik yürütülen Yeni Nesil Zırhlı Muharebe Araçları Projesi'ndeki 8x8 araçlar için hazırlık yaptıklarını ve prototipi tamamladıklarını bildirdi.





Yaklaşık 35 ton ağırlığa sahip aracın hiçbir şekilde mobiliteden taviz vermediğini, çeşitli zırh ve koruma sistemlerinin entegre edilebildiğini anlatan Kurt, araçta geniş bir görüş açısı bulunduğunu ve çok farklı görevleri yapabilecek bir altyapıya sahip olduğunu dile getirdi. Araçta 35 mm uzaktan komutalı silah kulesinin yer aldığını ifade eden Kurt, tüm bu özellikleriyle Pars IV 8x8'in ciddi bir ihracat başarısı yakalayacağından emin olduklarını vurguladı.



Pars 6x6 Özel Operasyonlar Aracı hakkında da bilgiler veren Kurt, aracın aktif-pasif koruma önlemleri ve yapısal önlemleriyle özel bir araç olduğunu söyledi.

Dünyada bu sınıfta bu denli korumaya sahip bir araç bulunmadığını belirten Kurt, araç üzerinde değişik silahlar kullanılabilen 2 silah kulesine yer verildiğini ifade etti. Nail Kurt, araçta en gelişmiş elektronik donanımlar kullanıldığını, RPG tehditlerine karşı bir ağ ile koruma sağlandığını dile getirdi. Kurt, "Aynı gövde üzerinde 2 mayın, 1 el yapımı patlayıcı testi yaptığımız oldu. Gövde sapasağlam duruyor. Kullanıcımız çok zorlu şartlarda mücadele ediyor. Onlara layık bir araç ortaya çıkarmaya çalıştık." dedi.





İnsansız Kara Aracı Gölge Süvari ile önceki IDEF'te basit bir uzaktan komutalı araç sergilediklerini anlatan Kurt, aracın büyük ilgi gördüğünü belirtti.



Geçen sürede kullanıcıyla sahadan gelen ihtiyaçlar listesine göre detaylı çalışmalar yaptıklarını anlatan Kurt, projenin kapsamının önümüzdeki yıl netleşeceğini bildirdi. Kurt, aracın TSK'nın herhangi bir entegre ağına bağlanabileceğini, güvenli bir haberleşme altyapısı olacağını, yüksek seviyede durumsal farkındalık sağlayacağını söyledi.



Nail Kurt, Gölge Süvari'nin keşif, lojistik, nakliye, ikmal, istihkam, devriye, konvoy takibi, riskli bölgelerde tuzak ve patlayıcılara karşı önden kullanım gibi çok farklı görevleri yerine getirebileceğini kaydetti. Kurt, araç için küçük boyutlarda 25 milimetre bir silah kulesi de tasarlandığını dile getirdi.



Aracın dizel motorlu M113 paletli zırhlı üzerinde geliştirildiğini, elektrikli, hibrit kullanımın daha sonra söz konusu olabileceğini anlatan Kurt, Gölge Süvari'nin insanlı kullanma opsiyonunun da bulunduğunu, koruma seviyesinin de artırılabildiğini vurguladı.

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