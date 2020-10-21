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Ekonomi
ANKARA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fiziki altın kabulüne değerleme standartı

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Fiziki altın kabulüne değerleme standartı
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), fiziki altın kabulüne değerleme standartları getiriyor. Hazırlanan yönetmelik taslağına göre, bankalar, müşterilerinden aldıkları ya da müşterilerin altın cinsinden mevduat hesaplarına alacak kaydetmek üzere topladıkları fiziki altınları, asgari olarak belirlenen milyem değerleri üzerinden değerleyecek.

DEĞER BELİRLENDİ

Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Yönetmelik’te değişiklik yapan taslakla, bankaların topladığı fiziki altınlar için ürün ve ayar bazında milyem değerleri belirlendi. Milyem değeri, altın saflığının 1.000 üzerinden değerlendirmesi olarak açıklanıyor. Bu değerin hesaplanabilmesi için altından yapılan maddenin içerisinde bulunan saf altın kütlesi, toplam kütleye bölünerek 1.000 ile çarpılıyor. Asgari değerleme tabanı oluşturularak fiziki altının bankaların gerek kendi personeli gerek ekspertiz hizmeti aldığı uzmanlar tarafından değerlemesinde standart uygulama getiriliyor.

MİLYEM DEĞERİ 0.995

Tebliğ taslağına göre 24 ayar İstanbul Altın Rafinerisi markalı ürünlerin milyem değeri 0.995, 21 ayar hurda altın 0.855 olacak.

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