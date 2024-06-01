‘Fiyatlarla da Süper Lig’deyiz’

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Artık turist önce Efes, Aspendos, Perge, Kapadokya, Göbeklitepe için Türkiye’ye gelecek sonra otel diyecek. Yani deniz, kum, güneşten önce kültür öne çıkacak. Kültür Yolu Festivalleri örnek bir çalışma. Bu çalışma 20 yıl sonra Türkiye’nin ciro otobanı olacak” diye konuştu.

HİZMET KALİTESİ YÜKSEK

Türkiye’nin yeni bir fiyat politikası ile sezona başladığını vurgulayan Baraner, “Bu sezon turist profili gerçekten çok değişti. Tür-kiye yıllarca ucuz tatil anlayışı ile yan yana getirildi. Şimdi bu tersine dönüyor. Artık biz de süper lig fiyatları ile turizm yapıyoruz. Türkiye artık turist sayısına değil geceleme sayılarına ve gelire odaklanmış durumda. Yeni fiyat politikamız dünyada da kabul gördü” dedi.

HEDEF EMEKLİLER

Bir süre önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la bir araya geldiklerini söyleyen Baraner, şöyle devam etti: “Avrupa yaşlanıyor. O yüzden Bakan Bey’den aktif emeklilere yönelik tanıtım çalışmalarını artırmasını istedik. Türkiye bu alanda önemli yatırımlar yaptı. Hastanelerimiz, spor salonlarımız gerçekten muhteşem. Yaşlanan tatilcilerin beklentilerini karşılayacak her şey Türkiye’de var. Termal turizm konusunda daha fazla hareketlenmeliyiz. Bu konuda daha fazla tanıtım yapılmalı. Turizmin içinde kültür, sanat var. Şimdi buna sağlık, zindelik ve huzur da eklendi. Antalya’da 3 bine yakın wellness var. Londra’da, Paris’te toplasan 30-40 tane yoktur. Bu müthiş bir altyapı.”