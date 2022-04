Fiyatlar arttı, tercihler küçüldü

Haberin Devamı

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye’de satılan otomobillerin yüzde 89.6’sını vergi oranları daha düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 54 bin 183 adetle yüzde 46.4 pay alırken, B segmenti otomobiller 49 bin 928 adetle yüzde 42.7 pay aldı.

10 OTODAN 4’Ü

Yükselen fiyatlar nedeniyle B segmenti araçların her geçen yıl pazardaki payını arttırdığı ve yakında satışlarda zirveye yerleşebileceği görüldü. ODD verilerine bakıldığında, 2021 yılının ilk çeyreğinde B segmenti otomobillerin toplam pazar içerisindeki payı 49 bin 928 ile yüzde 29.5 olarak gerçekleşmişti. Pandemiden ve kurlardaki artıştan hemen önce yani 2020 yılının Ocak-Mart döneminde ise, B segmenti otomobillerin toplam pazar payı 21 bin 607 adetle yalnızca yüzde 21.7’ydi. Bir başka deyişle, 2020 yılının ilk çeyreğinde satılan her 10 otomobilden ortalama 2’si B segmentiyken, 2022 yılının ilk çeyreğinde satılan her otomobilden ortalama 4’ü B segmenti oldu.

CLIO ZİRVEDE

Tüketicilerin B segmenti otomobilleri tercih etmesindeki en büyük neden vergi ve fiyat yönünden diğer otomobillere göre daha avantajlı olması. Fiyatları 300 bin ila 400 bin lira arasında değişen B segmenti otomobiller arasında bu yılın ilk çeyreğinde en çok tercih edilen modeller Renault Clio, Hyundai i20 ve Hyundai Bayon... Üçü de Türkiye’de üretilen modeller arasında Ocak-Mart döneminde en çok satan 9 bin 194 adetle Renault Clio oldu. Bu modeli 3 bin 628 adetle Hyundai i10 ve 3 bin 631 adetle Bayon takip etti.