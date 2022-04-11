Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Fiyatlar arttı, tercihler küçüldü

#Otomobil#Fiyat#ODD
Fiyatlar arttı, tercihler küçüldü

Sıfır araçlarda kur ve maliyet artışı kaynaklı fiyat artışları nedeniyle tüketiciler artık daha küçük otomobilleri tercih ediyor. Öyle ki, ‘B segmenti’ diye tabir edilen küçük sınıftaki otomobillerin satışlardaki payı son iki yılda yüzde 97 oranında arttı.

Haberin Devamı

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye’de satılan otomobillerin yüzde 89.6’sını vergi oranları daha düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 54 bin 183 adetle yüzde 46.4 pay alırken, B segmenti otomobiller 49 bin 928 adetle yüzde 42.7 pay aldı.

10 OTODAN 4’Ü

Yükselen fiyatlar nedeniyle B segmenti araçların her geçen yıl pazardaki payını arttırdığı ve yakında satışlarda zirveye yerleşebileceği görüldü. ODD verilerine bakıldığında, 2021 yılının ilk çeyreğinde B segmenti otomobillerin toplam pazar içerisindeki payı 49 bin 928 ile yüzde 29.5 olarak gerçekleşmişti. Pandemiden ve kurlardaki artıştan hemen önce yani 2020 yılının Ocak-Mart döneminde ise, B segmenti otomobillerin toplam pazar payı 21 bin 607 adetle yalnızca yüzde 21.7’ydi. Bir başka deyişle, 2020 yılının ilk çeyreğinde satılan her 10 otomobilden ortalama 2’si B segmentiyken, 2022 yılının ilk çeyreğinde satılan her otomobilden ortalama 4’ü B segmenti oldu.

CLIO ZİRVEDE

Haberin Devamı

Tüketicilerin B segmenti otomobilleri tercih etmesindeki en büyük neden vergi ve fiyat yönünden diğer otomobillere göre daha avantajlı olması. Fiyatları 300 bin ila 400 bin lira arasında değişen B segmenti otomobiller arasında bu yılın ilk çeyreğinde en çok tercih edilen modeller Renault Clio, Hyundai i20 ve Hyundai Bayon... Üçü de Türkiye’de üretilen modeller arasında Ocak-Mart döneminde en çok satan 9 bin 194 adetle Renault Clio oldu. Bu modeli 3 bin 628 adetle Hyundai i10 ve 3 bin 631 adetle Bayon takip etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Otomobil#Fiyat#ODD

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar