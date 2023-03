Fiyatı sabitlenen ürünler bugün satışta: İstanbul’da et fiyatları sabitlendi

Haberin Devamı

Şubat ayından itibaren et fiyatlarına ardı ardına yapılan zamlar, ramazanda vatandaşın “Bu fiyatlarla iftar sofrasına nasıl et koyacağız” endişelerine neden olunca özel sektör ve devlet harekete geçti. Türkiye Perakendeciler Federasyonu çatısı altında faaliyet gösteren İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Et ve Süt Kurumu (ESK) yetkilileri, bir araya gelerek bir çalışma yürüttü. Çalışma sonrasında et fiyatlarını ramazan ayı boyunca sabitleme kararı alındı.

İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, konuyla ilgili merak edilenleri Hürriyet’e anlattı. Güzeldere özellikle şubat ayından itibaren et fiyatlarında çok ciddi artışlar olduğunu hatırlatarak, “Et ve Süt Kurumu ile Tarım ve Orman Bakanlığı fiyat artışlarına müdahale etme durumunda kaldı. Biz de yaptığımız görüşmeler neticesinde vatandaşımıza ramazan ayı boyunca kıymalık eti 190 TL, kuşbaşı eti ise 210 TL’de sabitleme sözü verdik. Kampanyayı üyelerimizle birlikte yapıyoruz. Birkaç gündür ciddi dağıtımlarımız oldu. Bakanlığın amacı bu spekülatif artışları bir nebze olsun düşürmek” dedi.

Haberin Devamı

‘ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK’

Vatandaşın bütçesine bir nebze de olsa fayda sağlamak istediklerini belirten Güzeldere,“Burada bir kârımız yok. Kamu yararını gözetiyoruz. Ne kârımız var ne de zararımız. ESK’dan karkas şeklinde, yani kemikli eti tedarik edip, işleyip satıyoruz”bilgisini verdi.

SATIŞ LİMİTİ YOK

Güzeldere, fiyat sabitlemede İstanbul’un seçilmesinin nedenini şöyle anlattı: “Kırmızı et tüketiminin üçte ikisi İstanbul’da yapılıyor. Dolayısıyla İstanbul’a da Anadolu’dan et tedariki sağlanıyor. Amacımız, Anadolu’dan gelecek tedariki hafifletmek ve Anadolu’daki arzı kuvvetlendirmek. 210-220 liralara giden karkas et fiyatının 140-150 liralara düşmesi sürdürülebilir üretim açısından sıkıntı oluşturmayacaktır. Çünkü bu fiyat artışlarını biz maliyetlerle açıklamakta zorluk çekiyoruz.”

Haberin Devamı

DEPREM FELAKETİ ETKİLEMEDİ

Et alımlarında belli bir limit olmayacağını ama stok yapılmaması gerektiğini belirten Güzeldere, “Üyelerimize söylediğimiz; toplu bir şekilde satış olmayacağı yönünde. Ticari faaliyete yönelik bir tedarik olacaksa burada sıkıntı yaşanır. Ama vatandaş 2-3 kilo eti tabii alabilir. Ne kadar insana ulaşırsak o kadar iyi. Amacımız, vatandaşımıza uygun fiyata et ulaştırmak” şeklinde konuştu.

Depremin et fiyatlarını etkilemediğini söyleyen Faruk Güzeldere, şu bilgileri verdi: “Deprem bölgesindeki et üretimi, ülkenin yüzde 1’i bile değil. Zaten lojistik maliyetlerden dolayı o noktalardan İstanbul’a et gelmez, çok kısıtlıdır. Her dönem spekülatörler çıkıp, vatandaşın cebiyle oynuyorlar. Ramazan geldi, talep oldu ama bu zamana kadar böyle artış yaşanmadı. Şubat ayından bu yana etin fiyatı neredeyse yüzde 80 arttı. Fiyatlarda artış devam ederse ESK’nın ramazandan sonra da birtakım çalışmaları olacaktır.”

Haberin Devamı

TARIM KREDİ’DE KIYMA 140 KUŞBAŞI 150 LİRA

Et ve Süt Kurumu da ramazan öncesinde et fiyatlarındaki spekülasyonun önüne geçmek için adımlar attı. Tarım Kredi Market zincirleri ile bir protokol imzalayan ESK, marketlere verilen aylık minimum ürün miktarını 600 tona çıkardığını belirtti. ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan önceki gün yaptığı açıklamada, ramazan boyunca piyasaya sunulmak üzere 8 bin 500 ton karkas ve 40 bin de kesime hazır büyükbaş hayvan alım sözleşmesi imzaladıklarını ifade etti. Kayhan, “İstanbul’da faaliyet gösteren ve kasap reyonu olan market zincirlerine karkas et vereceğiz. Onlar da ramazan ayı boyunca tüketicilerimize kıymayı 190 liradan, kuşbaşı eti de 210 liradan satacaklarını taahhüt ettiler. Türkiye genelinde Tarım Kredi Market zincirleri ile bir protokol imzaladık. Burada da kıymanın kilogramı 140 liradan, kuşbaşı da 150 liradan market raflarında satılacak. ESK fiyatları da kıyma için 119 lira, kuşbaşı için 129 lira olarak belirlenmiştir” dedi. Kasaplarda ise fiyatlar bölgeye göre değişmekle beraber kıyma ve kuşbaşının kilosu 300 liraları aşıyor.