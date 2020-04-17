Fiyatı 3 bin dolara kadar çıkıyor! Eylem planı hazırlandı

Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en değerli mantarı olan trüf mantarının yetişme alanlarını genişletmek için çalışmaların sürdüğünü belirtildi. Sınırlı coğrafyada yayılış gösteren trüf mantarının aroma, kalite ve cinsine göre 3 bin dolara kadar satış fiyatına alıcı olduğunu kaydedilerek, "Olgunlaştıkları zaman salgıladıkları uçucu kimyasallar ’Lagotto Romagnolo’ cinsi eğitimli köpekleri cezbediyor ve toprağı kazarak mantarı kolayca bulundukları yerden çıkarıyorlar. Dünyada trüf mantarına olan talebin yüzde 45’ini Fransa, yüzde 35’ini İspanya, yüzde 20’sini İtalya ve diğer ülkeler sağlamaktadır. Ülkemizde de Fransa, İtalya, İspanya gibi Akdeniz ikliminin yaşanması, yağış rejimlerinin uygunluğu ve bolca kireçli topraklara sahip olmamız üretimi kaçınılmaz kılmaktadır. Bu nedenle ’Trüf Eylem Planı’ kapsamında çalışmalar yürütülmekte ve trüf bahçeleri, alanları oluşturulmaktadır" denildi.