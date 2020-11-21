‘Fiyat istikrarı görevi Merkez Bankası’na aittir’

Ekonomi politikalarının temel amacının toplumsal refahın arttırılması olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, toplumsal refah artışının istihdam artışı, adil gelir dağılımı ve sürdürülebilir büyümeyi içerdiğini dile getirdi. Yazılı bir açıklama yapan Bakan Elvan, bunun ön koşulunun da makroekonomik istikrar olduğunu kaydetti. Merkez Bankası’nın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu ifade eden Elvan, bu amaç doğrultusunda araçları belirleme ve uygulama görevinin Merkez Bankası’na ait olduğunu vurguladıktan sonra şöyle devam etti:

FİYAT İSTİKRARI

“Hiç süphesiz, fiyat istikrarı, ekonomide öngörülebilirliği artırarak, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışına katkıda bulunmaktadır. Bu, hem ülkemizdeki hem de uluslararası deneyimlerin gösterdiği genel kabul gören bir durumdur. Merkez Bankası 19 Kasım’da net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yaparken, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırarak önümüzdeki dönemde sade bir para politikası çerçevesi benimseyeceğini ilan etti. Merkez Bankası’nın parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı çalışması, diğer bir ifadeyle para politikası duruşunun finansal piyasalara ne ölçüde yansıdığı, Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı amacına ulaşabilmesi açısından kritik önem arz etmektedir. Bu nedenle, kredi ve mevduat piyasalarının rekabetçi bir yapıda işlemesi ve aracılık maliyetlerinin gözetilmesi önemli bir husustur. Bu çerçevede, aracılık maliyetlerinin düşürülmesini ve kredi ile mevduat piyasalarındaki fiyatlamaların serbest piyasa mekanizması içerisinde oluşmasını önemli bir husus olarak görüyoruz.”

KAPASİTE GÜÇLENDİRİLECEK

Elvan, açıklamasında sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için fiyat istikrarını da içeren makroekonomik istikrarın sağlanmasının önemli bir önkoşul olduğunu kaydederek, “Atılmakta olan para politikası adımlarını tamamlayıcı şekilde maliye politikaları, finansal sektör politikaları ve kamu finansmanına yönelik politikalarımızı makroekonomik istikrarı sürekli destekleyecek ve fiyat istikrarını kalıcı bir biçimde sağlayacak sekilde oluşturacağız. Başta finansal kurumlar olmak üzere ilgili tüm kurumların idari kapasitelerini güçlendirecek ve operasyonel yetkinliklerini artıracağız” diye konuştu.

ENFLASYON HEDEFİ

Elvan, açıklamasını şöyle tamamladı: “Fiyat istikrarına odaklı para politikasının, kamu mali disiplini ile desteklenmesi ve kamu ücret ve fiyatlamalarının enflasyon hedefleri ile uyumlu olarak belirlenmesi, enflasyon beklentilerinin hedeflere hızla yakınsamasında kritik rol oynayacaktır. Bu amaçla, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yakın işbirliği içerisinde olacağız.”