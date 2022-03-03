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Fiyat İstikrar Komitesi’nden enflasyon değerlendirmesi

#Fiyat İstikrarı Komitesi#Nureddin Nebati#Karar
Fiyat İstikrar Komitesi’nden enflasyon değerlendirmesi

Fiyat İstikrarı Komitesi’nin üçüncü toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında salı akşamı yapıldı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamaya göre, enflasyonda son dönemdeki artışın sebepleri değerlendirildi ve Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin Türkiye’deki gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler ele alındı.

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Açıklamada Komite’nin aldığı kararlar şöyle sıralandı:

1- Enflasyon ile mücadelenin, tüm kurumlarımız tarafından bütüncül bir bakış açısıyla önceliklendirilmesine,

2- Bakanlıklarımızla koordinasyon içerisinde, işletmelerin denetlenmesine ve ürün ile hizmet satışlarında piyasa gerçekleriyle uyuşmayan haksız fiyat belirleyenlere cezai müeyyidelerin uygulanmasına,

3- Mali disiplinden taviz vermeden yönetilen-yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın alım gücünün desteklenmesine yönelik uygulamaların sürdürülmesine,

4- Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin olası yansımalarını etkin şekilde yönetebilmek ve başta hububat ve yağlı tohumlar olmak üzere gıda ve hammadde arz güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla üretim aşamasından yurt içi satış ve dış ticaret dahil tüm ticari aşamalarda gerekli tedbirlerin vatandaşlarımızın lehine uygulanmasına,

5- Yaygın perakende zincirlerinde ürün ve şube bazlı fiyatların dijital platformlarda açık veri olarak yayınlanması yoluyla adil ve serbest rekabetin sürekliliğinin izlenebilmesi ve tüketicilerin bilgiye kolay erişiminin sağlanması için ilgili bakanlıkların gerekli çalışmaları yapmasına,

6- Başta enerji olmak üzere tüm kaynakların verimli kullanılmasına yönelik işletmelerimize sunulan desteklerin artırılmasına,

7- Kamudaki tasarruf tedbiri uygulamalarının sıkı bir şekilde takip edilmesine karar verilmiştir.

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#Fiyat İstikrarı Komitesi#Nureddin Nebati#Karar

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