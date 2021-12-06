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Fiyat gelişmeleri raporunda enerji fiyatları vurgusu

#Merkez Bankası#Enflasyon Raporu#Enerji Fiyatları
Fiyat gelişmeleri raporunda enerji fiyatları vurgusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, enflasyondaki yükselişe en belirgin katkının enerji grubundan geldiğini bildirdi. Tüketici fiyatları kasım ayında yüzde 3,51 oranında artmış, yıllık enflasyon 1,42 puan yükselişle yüzde 21,31 olmuştu.

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TCMB Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı. Merkez Bankası, emtia fiyatlarında süregelen olumsuz seyir, tedarik zincirlerinde artarak devam eden aksamalar ve Türk lirasındaki gelişmelerle birlikte üretici fiyatlarında enerji ve ara malları başta olmak üzere genele yayılan artışların görüldüğünü bildirdi.

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EN BELİRGİN KATKI ENERJİ GRUBUNDA

Tüketici fiyatlarının kasım ayında yüzde 3,51, yıllık enflasyonun ise 1,42 puan yükselişle yüzde 21,31 seviyesinde gerçekleştiği hatırlatılan açıklamada, "Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı enerji grubundan gelmiştir. Uluslararası enerji fiyatlarında bu dönemde bir miktar gevşeme görülürken Türk lirasındaki görünümle başta akaryakıt, tüp gaz ve kömür olmak üzere yurt içi enerji fiyatları artış kaydetmiştir." denildi.

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LOKANTA-OTEL GRUBU FİYATLARINDAKİ HIZLANMA BELİRGİN OLDU

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Enflasyondaki yükselişte öne çıkan bir diğer grubun hizmet sektörü olduğu ifade edilirken, "Bu grupta lokanta-otel grubu fiyatlarındaki hızlanma belirgin olmuştur. Taze meyve ve sebze dışı gıda enflasyonundaki seyir yemek hizmetleri enflasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. Kasım ayında küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki yükseliş eğilimi tahıllar öncülüğünde sürmüş, bu gelişmenin olumsuz yansımalarına karşın, taze meyve ve sebze enflasyonundaki görünüm ve baz etkisiyle gıda yıllık enflasyonu sınırlı bir oranda gerilemiştir." ifadelerine yer verildi.

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GENELE YAYILAN ARTIŞLAR GÖRÜLDÜ

Temel mal fiyatlarındaki aylık artışın hızlandığı belirtilen açıklamada, "Bir önceki yılın aynı dönemindeki yüksek artış nedeniyle bu grupta yıllık enflasyon görece yatay seyretmiştir. Bu dönemde emtia fiyatlarında süregelen olumsuz seyir, tedarik zincirlerinde artarak devam eden aksamalar ve Türk lirasındaki gelişmelerle birlikte üretici fiyatlarında enerji ve ara malları başta olmak üzere genele yayılan artışlar görülmüştür. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları ve ana eğilimleri yükselmiştir." denildi.

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#Merkez Bankası#Enflasyon Raporu#Enerji Fiyatları

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