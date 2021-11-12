Fiyat farkı ve tasfiye talebi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Koronayı bilen Gates yeni tehlikeyi açıkladı... Acı itirafKoronayı bilen Gates yeni tehlikeyi açıkladı... Acı itiraf!#Bill Gates
Meteoroloji duyurdu Tam kış geldi derken... Dikkat çeken hafta sonu detayıMeteoroloji duyurdu! Tam kış geldi derken... Dikkat çeken hafta sonu detayı#Meteoroloji
Mesut Özil ve Farioli iddiası Herkes bunu merak ediyordu... Ben söylemiştim...Mesut Özil ve Farioli iddiası! Herkes bunu merak ediyordu... "Ben söylemiştim..."#Süleyman Hurma
Samurayda hedife kılıfı Satışı 68 yıldır yasak ama...Samurayda hedife kılıfı! Satışı 68 yıldır yasak ama...#Başak Cengiz
Samuray kılıcıyla kadın katleden adam deli miSamuray kılıcıyla kadın katleden adam deli mi?#Başak Cengiz
Kentsel dönüşümde en büyük engeldi İstanbulda önemli değişiklikKentsel dönüşümde en büyük engeldi! İstanbul'da önemli değişiklik#İstanbul
Aşı karşıtlarına kötü haber... Yeni kısıtlama yoldaAşı karşıtlarına kötü haber... Yeni kısıtlama yolda!#Koronavirüs
Yüz yüze eğitimde ilk ara tatil bugün başlıyor: Uzmanlar uyardıYüz yüze eğitimde ilk ara tatil bugün başlıyor: Uzmanlar uyardı!#Ara Tatil
Salgının seyrine dair dikkat çekici saptamalar... Hastaların çoğu genç ve aşısızSalgının seyrine dair dikkat çekici saptamalar... Hastaların çoğu genç ve aşısız#Koronavirüs Aşısı
Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştuHülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu#Magazin Tarihi
Milli Takımda şok ayrılık 24 saat sürdü... Kuntzun o sözlerini duyar duymaz...Milli Takım'da şok ayrılık! 24 saat sürdü... Kuntz'un o sözlerini duyar duymaz...#Tuğberk Tanrıvermiş
Karamollaoğlu, ittifak ve koltuk meselesi için ne dediKaramollaoğlu, ittifak ve koltuk meselesi için ne dedi?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
UEFAnın cevabı ortaya çıktı Galatasaray markası ve başvuru skandalıUEFA'nın cevabı ortaya çıktı! "Galatasaray markası ve başvuru skandalı!#Galatasaray
Yüzlerce milyonluk mücadele yeni boyut kazandı: Paralı davasında üçüncü raundYüzlerce milyonluk mücadele yeni boyut kazandı: Paralı davasında üçüncü raund#Enver Paralı
İstanbul’da Hamlet, Hamburg’da garsonİstanbul’da Hamlet, Hamburg’da garson#Elit İşcan
HABERLEREkonomi Haberleri

Fiyat farkı ve tasfiye talebi

#Türkiye Müteahhitler Birliği#Tasfiye#Fiyat Farkı
Fiyat farkı ve tasfiye talebi

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) artan maliyetler nedeniyle kamu projeleri üstlenen kimi müteahhitlerin işlerini sürdüremediğini belirterek ‘Fiyat farkı ödensin ya da işini bitiremeyecek firmalara şartsız tasfiye hakkı tanınsın’ açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

TMB, uzun süredir gündemlerinde olan konunun çözüme kavuşması için dün sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu. “İnşaat sektörü, oluşturduğu katma değerin yanı sıra yaklaşık 2 milyon kişiye yarattığı istihdam ve 200’ün üzerinde alt sektöre oluşturduğu talep ile ekonomimizde lokomotif sektör olarak öne çıkmaktadır” diyen TMB Başkanı M. Erdal Eren, “Müteahhitlerimiz, son dönemde özellikle girdi maliyetlerinde yaşanan artışlardan kaynaklı sorunlarla oldukça zor günlerden geçiyor. Alt ve üst yapı inşaatlarında kullanılan çelik, çimento, bakır, cam, alüminyum, PVC, tesisat ve elektrik malzemeleri gibi ürünlerin fiyatlarında yaşanan öngörülmeyen yüksek artışlar yurtiçinde müteahhitlik kesimini işlerini sürdüremez hale getirmiştir. Sorun, müteahhitlik firmalarımızın yanı sıra sektörün doğrudan ve dolaylı etkileri çerçevesinde ekonominin geneli üzerine de yansımaktadır” şeklinde konuştu.

Fiyat farkı ve tasfiye talebi

TASLAK HAZIR

Haberin Devamı

TMB olarak, nisan ayından bu yana maliyet artışı sorununun çözümü için çalışmalar sürdürdülerini belirten Eren, şu ifadeleri kullandı: “Sürmekte olan kamu projelerini üstlenmiş meslektaşlarımıza, bu olağanüstü maliyet artışları nedeniyle işlerini sürdürebilmeleri ve ayakta kalabilmeleri için uğradıkları zararın en azından bir kısmının telafisi amacıyla mutlaka ilave fiyat farkı ödenmesi; buna rağmen işlerini sürdürebilme kabiliyetini kaybetmiş meslektaşlarımıza da şartsız tasfiye ve devir hakkı tanınması talebimizi, her fırsatta ilgili makamlar nezdinde dile getiriyoruz.

İlave fiyat farkı ödenmesi ile şartsız tasfiye ve devir hakkı verilmesi konusunda hazırladığımız bir düzenleme taslağını haziran ayında Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Kamu İhale Kurumumuz (KİK) ile paylaştık. Ardından anılan Bakanlığımızın ve KİK’in yanı sıra ilgili işveren idarelerle de söz konusu gündem ile yeniden ve pek çok kez biraraya geldik. Yaşamakta olduğumuz sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını bekliyor, sektörümüz adına konunun takipçisi olmayı sürdürüyoruz.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye Müteahhitler Birliği#Tasfiye#Fiyat Farkı

BAKMADAN GEÇME!

Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

#Magazin Tarihi
Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi! İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

#Bill Gates