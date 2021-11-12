Fiyat farkı ve tasfiye talebi

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TMB, uzun süredir gündemlerinde olan konunun çözüme kavuşması için dün sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu. “İnşaat sektörü, oluşturduğu katma değerin yanı sıra yaklaşık 2 milyon kişiye yarattığı istihdam ve 200’ün üzerinde alt sektöre oluşturduğu talep ile ekonomimizde lokomotif sektör olarak öne çıkmaktadır” diyen TMB Başkanı M. Erdal Eren, “Müteahhitlerimiz, son dönemde özellikle girdi maliyetlerinde yaşanan artışlardan kaynaklı sorunlarla oldukça zor günlerden geçiyor. Alt ve üst yapı inşaatlarında kullanılan çelik, çimento, bakır, cam, alüminyum, PVC, tesisat ve elektrik malzemeleri gibi ürünlerin fiyatlarında yaşanan öngörülmeyen yüksek artışlar yurtiçinde müteahhitlik kesimini işlerini sürdüremez hale getirmiştir. Sorun, müteahhitlik firmalarımızın yanı sıra sektörün doğrudan ve dolaylı etkileri çerçevesinde ekonominin geneli üzerine de yansımaktadır” şeklinde konuştu.

TASLAK HAZIR

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TMB olarak, nisan ayından bu yana maliyet artışı sorununun çözümü için çalışmalar sürdürdülerini belirten Eren, şu ifadeleri kullandı: “Sürmekte olan kamu projelerini üstlenmiş meslektaşlarımıza, bu olağanüstü maliyet artışları nedeniyle işlerini sürdürebilmeleri ve ayakta kalabilmeleri için uğradıkları zararın en azından bir kısmının telafisi amacıyla mutlaka ilave fiyat farkı ödenmesi; buna rağmen işlerini sürdürebilme kabiliyetini kaybetmiş meslektaşlarımıza da şartsız tasfiye ve devir hakkı tanınması talebimizi, her fırsatta ilgili makamlar nezdinde dile getiriyoruz.

İlave fiyat farkı ödenmesi ile şartsız tasfiye ve devir hakkı verilmesi konusunda hazırladığımız bir düzenleme taslağını haziran ayında Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Kamu İhale Kurumumuz (KİK) ile paylaştık. Ardından anılan Bakanlığımızın ve KİK’in yanı sıra ilgili işveren idarelerle de söz konusu gündem ile yeniden ve pek çok kez biraraya geldik. Yaşamakta olduğumuz sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını bekliyor, sektörümüz adına konunun takipçisi olmayı sürdürüyoruz.”