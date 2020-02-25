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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 25.02.2020 - 17:16,Son Güncelleme:/

Fitch'ten koronavirüs uyarısı

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Fitch'ten koronavirüs uyarısı
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, koronavirüs salgının spor etkinliklerinde aksamalara neden olduğunu, bunun da stadyumların gelir seviyelerini olumsuz yönde etkileyebileceğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, koronavirüs salgının özellikle Asya-Pasifik ülkelerinde sportif etkinliklerin ertelenmesine ya da iptal edilmesine neden olduğu, bu durumun da söz konusu etkinliklerin gerçekleşeceği senaryosuyla planlanan stadyum gelirlerinin üzerinde baskı oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, kredi derecelendirme kuruluşu tarafından derecelendirilen stadyumların kısa vadeli mali şoklarla başa çıkabilecek likiditeye sahip oldukları, olumsuz etkinin sınırlı olmasının beklendiği kaydedildi.

Fitch Ratings açıklamasında, özellikle Çin’de Formula 1 Grand Prix ve bazı olimpik oyunlar başta olmak üzere çok sayıda etkinliğin ertelendiği, bir kısmının da iptal edildiği hatırlatıldı. Koronavirüs endişesiyle sportif etkinliklere önümüzdeki dönemde de katılımın azalmasının beklendiği belirtildi. 

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