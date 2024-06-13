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Fitch: Türk bankalarında dış finansman riski azaldı

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#Fitch Rating#Eurobond#Dolar
Fitch: Türk bankalarında dış finansman riski azaldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 07:00

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings’in Bankalar Direktörü Ahmet Emre Kılınç, Türk bankalarının son bir yılda yaklaşık 4.6 milyar dolar sermaye benzeri ihracı olduğunu ve dış finansman kaynaklı risklerinin azaldığını söyledi.

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Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektöründeki gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayan Kılınç, “Özellikle Mayıs 2023’teki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra, birçok Türk bankasının çok ciddi anlamda ve kısa sürede dış finansmana erişimi olduğunu gördük. Bu da dış finansman risklerinde azalma olduğunu gösterdi. Bundan sonraki dönemde Türk bankalarının fırsatlara göre hareket edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

‘YATIRIMCILAR GERİ DÖNDÜ’

Bankaların dış finansmana erişiminde kısa sürede değişik enstrümanların görüldüğünü ve ilk olarak eurobond ihracına başladıklarını dile getiren Kılınç, şöyle devam etti:

“Yatırımcıların geri döndüğünü gördük. Sadece büyük bankalar değil, piyasada daha küçük bankaları da gördük ve bu genel olarak bir iştahın göstergesi. Son bir yılda bankaların yaklaşık 4.6 milyar dolar (sermaye benzeri) ihracı oldu. Bundan sonraki dönemde, Türk bankalarının daha fırsatlara göre hareket edeceğini düşünüyoruz. Bankalar (ihraçlarda) fiyatlamaya bakacaklardır çünkü çok acil bir sermaye ya da yabancı para likidite ihtiyaçları olmadığını düşünüyoruz.”

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#Fitch Rating#Eurobond#Dolar

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