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Fitch, Türk bankacılık sektörünün görünümünü yükseltti

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#Fitch#Bankacılık#Sektör
Fitch, Türk bankacılık sektörünün görünümünü yükseltti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 16:20

Derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankacılık sektörü üzerindeki dış finansman baskısı, makro ve finansal istikrar risklerinin azaldığını söyleyerek sektörün görünümünü iyiye doğru revize etti.

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ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankacılık sektörünün görünümünü nötrden iyiye doğru revize etti.

Kurum, ülkenin daha geleneksel makroekonomik politikalar benimsemesinin ardından dış finansman baskısı ile sektör üzerindeki makro ve finansal istikrar risklerinin azaldığını belirtti.

Raporda, yatırımcıların Türkiye'nin politika çerçevesine olan güveninin artmasının, Merkez Bankası rezervlerinde iyileşmeye, dolarizasyonda düşüşe ve bankaların dış finansmana daha iyi erişime yol açtığı belirtildi.

Bunun sonucunda bankaların Merkez Bankası ile döviz swaplarının önemli ölçüde azaldığının altı çizildi.

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#Fitch#Bankacılık#Sektör

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