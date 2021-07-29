Fitch, Migros’un kredi notunu yükseltti

Fitch Ratings, raporunda Migros’un borçluluğunun azaltılması ve FX riskinin kapatılmasının neticesinde şirketin finansal risk profilinin önemli ölçüde iyileşmesinin not artışında etkili olduğunu ifade etti. Ayrıca, tüketici harcamalarının dalgalandığı zamanlarda gelir ile marjların korunması ve sürdürülebilir pozitif serbest nakit akımı yaratılması da kredi notunu destekleyen unsurlar olarak öne çıktı.

Rapora göre Migros’un kredi notu, gıda perakende sektöründeki pozisyonu ve rekabetçi baskılara karşı direnç sağlayan, dijital dönüşümü gerçekleştirerek kendine özgü değer yaratma gücünü yansıtıyor. Raporda, Migros’un kapatılan kur riski, borçluluğu azaltma konusunda gösterdiği güçlü irade ve bunu açıkça ortaya koyması, gerçekleştirilen varlık satışlarının borçluluğun azaltılmasında kullanılması, Migros’u sektörde farklılaştıran, kendine özgü değer yaratma becerisi, güçlü online operasyonları, markalı ürün tedarikçileri ile olan kuvvetli ilişkileri, geniş ve rekabetçi fiyatlı ürün çeşidi ve serbest nakit akımı yaratmadaki kabiliyeti kredi notuna ilişkin destekleyici faktörler olarak sayıldı. Migros 2021 yılının ilk 6 ayında online yatırımlarının yanı sıra, 140 yeni mağaza açtı ve coğrafi yaygınlığını artırarak yatırımlarını sürdürdü. Ayrıca, tüm operasyonlarında ayrıştırıcı biçimde dijital dönüşümü gerçekleştirerek verimliliğe önemli bir kaynak yarattı.

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