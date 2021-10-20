Fitch: Gelişen Avrupa ekonomileri büyümesini güçlendiriyor

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Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, Avrupa ekonomilerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Açıklamada, gelişmekte olan Avrupa ülkelerinin, Kovid-19 aşılamalarının yapılması ve ekonomilerin açılmaya başlamasıyla büyümelerini güçlendirmeye devam ettiği kaydedildi.

Ekonomilerin, GSYH'lerini artırmasıyla kamu desteğine daha az ihtiyaç duyduğu belirtilen açıklamada, bazı ülkelerde tedarik zinciri sıkıntılarının imalat sektörünü etkilediği bildirildi.

Gelişen Avrupa ekonomilerinde 2021 için ortalama yıllık enflasyonun yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği, bunun 2011'den bu yana en yüksek enflasyon seviyesi olduğu aktarılan açıklamada, "Fiyat baskısının arkasındaki ortak faktör, tedarik zincirleri ve küresel emtia fiyatları üzerinde baskı yaratan iç talepteki hızlı toparlanmadır. Bu baskılara, döviz kuru hareketleri ve sıkı iş gücü piyasaları eklendi." denildi. Açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğinden bu yana Azerbaycan ve Gürcistan'ın kredi notu görünümünün "negatiften" "durağana", Ukrayna ve Bulgaristan'ın not görünümünün ise "durağandan" "pozitife" çevrildiği bildirildi.

Gelişen Avrupa ekonomilerinde kamu finansman görünümünün gelecek dönemde reytingler açısından önemli olacağı belirtilen açıklamada, yeni nesil AB fonlarının da ekonomik büyümeye orta vadede kayda değer seviyede destek sağlamasının beklendiği kaydedildi.