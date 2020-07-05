Fitch, Coca Cola İçecek’in kredi notunu yükseltti

Fitch, Coca-Cola İçecek’in Yerel Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu ise 'BBB-' olarak teyit ederken “negatif” olan görünümünü “durağan”a yükseltti. Kuruluşun not görünümüyle ilgili yaptığı değişiklik, CCI’in ana pazarlarındaki zorlukların ve karantina önlemlerinin yarattığı baskının şirketin 2020-21 performansı üzerinde sadece sınırlı bir etkisi olacağı beklentisini yansıtıyor.

Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, Fitch değerlendirmesiyle ilgili yaptığı açıklamada; “Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen zorlu Covid-19 pandemisi sürecinde kredi notumuzun iki puan artırılmış olması Coca-Cola İçecek’in şoklara karşı dayanıklılığının bir göstergesi ve teyit edilmesidir. Yatırım yapılabilir seviyede olan bu not aynı zamanda çalışanlarımızın bu süreçte özveriyle değer yaratmaya devam etmelerinin bir sonucudur” dedi.

Fitch Coca-Cola İçecek’in kredi notunun yükseltilmesine dair açıklamasında “Şirketin Covid-19 etkisini, 2020'de üstlendiği maliyet azaltma ve nakit koruma önlemleriyle kısmen telafi edeceğini varsayıyoruz; bu da şirketin 2020-2023'te düşük borçluluk yapısını sürdürmesini sağlayacaktır” dedi.

ZORLU KOŞULLARDA GÜÇLÜ PERFORMANS

Fitch raporunda, Covid-19 sebebiyle oluşacak daralmanın, CCI’nin güçlü marka portföyü ve gazlı içecekler kategorisindeki istikrarının desteğiyle ölçülü kalacağına işaret etti. Fitch ayrıca, CCI’nin güçlü nakit yaratma kapasitesini, yönetilebilir seviyedeki yabancı para riskini, ihtiyatlı sermaye yapısını ve The Coca-Cola Company ile olan operasyonel ve stratejik ilişkilerini olumlu faktörler olarak belirtti.

Fitch, CCI’ın gösterdiği güçlü performansa işaret ederek, CCI’ın derecelendirme notlarının faaliyet gösterdiği piyasalardaki değişken ve zorlu koşullardan orta derecede etkilendiğini yansıttığını belirtti.

Burak Başarır, “Türkiye dahil 10 ülkede 400 milyonun üzerinde tüketiciye hizmet veren bir şirket olarak müşterilerden tüketicilere, çalışanlarımızdan toplumun geneline kadar tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam ediyoruz” dedi.