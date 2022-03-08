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Fitch, Belarus'un kredi notunu düşürdü

#Belarus#Fitch#JP Morgan
Fitch, Belarusun kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Belarus'un kredi notunu 'B'den 'CCC' seviyesine çekti. Öte yandan yatırım bakası JPMorgan, Rusya'yı sabit getirili endekslerinden çıkarma kararı aldı.

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Fitch Ratings, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında oynadığı rol nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya kalan Belarus'un kredi notunu 'B'den 'CCC' seviyesine indirdi.

Fitch, uygulamaya konan ve uygulanması olası yeni yaptırımların Belarus'un borçlarını ödeme kabiliyeti ve isteği konusunda ciddi belirsizliğe işaret ettiklerini vurguladı.

S&P'de Belarus'un kredi notunu geçtiğimiz hafta B'den CCC'ye indirmişti.

JPMORGAN'DAN RUSYA KARARI

JPMorgan, Rusya'nın 31 Mart'tan geçerli olmak üzere sabit getirili endekslerden çıkarılacağını duyurdu.

JPMorgan, gelişmekte olan piyasa tahvil endekslerinden Rusya'nın çıkarılıp çıkarılmayacağını 1 Mart'tan bu yana değerlendiriyordu.

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#Belarus#Fitch#JP Morgan

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