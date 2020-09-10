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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 15:09 | Son Güncelleme:

Fitch: Avrupalı bankaların gelirlerinde düşüş yaşanacak

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Fitch: Avrupalı bankaların gelirlerinde düşüş yaşanacak
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupalı bankaların salgın şokunun ardından gelirlerinde düşüş yaşamasının beklendiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, “Salgın nedeniyle bu yılın ikinci yarısında operasyon karlarının azalmasının ardından Avrupa’nın önde gelen bankalarının gelirlerinde kademeli olarak düşüşün yaşanması olası.” ifadesine yer verildi.

Avrupalı bankaların bu yılın üçüncü çeyreğindeki karlılığının düşük kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarındaki aktiviteden kaynaklı gelirin de bu yılın ilk yarısındaki seviyelere ulaşmasının beklenmediği kaydedildi.

Fitch Ratings açıklamasında, hükümetler tarafından yürütülen bireysel destek mekanizmalarının çekilmesiyle batık kredilerin bu yılın geri kalanında ve 2021 yılında dikkate değer şekilde artmasının beklendiği kaydedildi.

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