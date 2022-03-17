Fırsatlar ülkesi Türkiye’ye gelin

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen gayrimenkul fuarı MIPIM’i ziyaret etti. Bakan Kurum ve Nebati, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) tarafından düzenlenen uluslararası yatırımcı buluşmasına katıldı. Toplantı kapsamında büyüklüğü 500 milyar dolar olan onlarca yabancı yatırımcı ve fon temsilcisine Türkiye’deki yatırım fırsatlarını anlatıldı. Amerika, İngiltere, Almanya, Hollanda, İspanya, Portekiz gibi ülkelerin önde gelen yatırımcılarının katıldığı buluşmada, RFR Holding LLC, UnionInvestment, BrenninkmeyerFamily, Hilton Group, Cerberus, HB Reavis, CenorGroup, A Capital gibi yatırımcı ve fonlar bulundu. Yatırımcı kahvaltısında Amerikalı stratejist ve siyaset bilimci Dr. George Friedman da Jeopolitik Öngörüler: Dünyada değişen güçler ve Türkiye’nin Konumu adlı bir sunumunu gerçekleştirdi.

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CAZİBE MERKEZİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuşmasında Türkiye’nin dünya için stratejik konumuna dikkat çekerken, “Türkiye fırsatlar ülkesi, gelin kazanın. Dünyada birçok ülkede fonlar Türkiye’yi cazibe merkezi olarak görüyor. Tüm fonların gözünü çevirdiği ender ülkeler arasındayız” dedi. Bakan Nebati, Türkiye’nin dünyada 26 trilyonluk ticaret hacmine 3.5-4 saatte ulaşma şansına sahip bir ülke olduğunu hatırlattı. Serbest piyasa ekonomisinin Türkiye’de değiştirilmez bir kural olduğunu ifade eden Nebati, “Türkiye’ye yatırım yaparsanız, malınız da canınız da güven altındadır. Yatırımlarınızı Türkiye’ye çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Paranızı kazanırsınız verginizi ödersiniz ve dilediğiniz gibi yaşarsınız” diye konuştu.

TÜRKİYE İLK SIRADA

Yatırımcılara yakın zamanda tamamlanacak olan İstanbul Finans Merkezi’ni (İFM) takip etmelerini öneren Nebati, yatırımları kolaylaştıracak her adımı atacaklarını, mevzuat düzenlemelerini yapacaklarını ifade etti. Nebati, “Siz değerli fon yöneticilerini Türkiye’de fiyatların da çok uygun olması hasebiyle yatırım yapmaya davet ediyorum. Türkiye yatırım yapılabilir ülkeler sırasında birinci sırada, şimdi artık hedef Türkiye, hedef kâr maksimizasyonu. Bunu yaparken ulusal çıkarlarımızın gerektirdiği şekilde adımları ülkemizin ve yatırımcılarımızın lehine atacağız” şeklinde konuştu.

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ALTERNATİF YATIRIM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gayrimenkul ve yapı sektörünün dünyadaki öncü ülkelerinden biri olan Türkiye’nin MIPIM 2022’ye güçlü bir katılım gösterdiğini söyledi. Kurum, Türkiye’de yatırım fırsatlarının son derece çeşitli ve yüksek olması sebebiyle yabancı yatırımcıların ilgisinin de çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Yeni dönemde öncelikli amaçlarının gayrimenkulün ‘sadece konut ve ofisten ibaret olduğu’ algısını değiştirmek olduğunu vurgulayan Kurum, “Türkiye son yıllarda ulaşım, enerji, sağlık gibi alanlarda altyapısını muazzam bir şekilde geliştirdi. Kurulan bu altyapının sağladığı avantajla yeni nesil gayrimenkul projeleri üretiyoruz. Yeniden şekillenen ve çeşitlenen gayrimenkul sektörümüzde, sadece konut, ofis gibi geleneksel geliştirme alanları olarak algılanmaktan çıkıyor, çıkacak. Önümüzdeki dönemde lojistik, veri merkezi, sanayi, öğrenci yurdu, yaşlı bakım evi gibi projeleri daha çok konuşacağız ve daha çok üreteceğiz. Bu bakış açısı ve yaklaşım ile oluşturulacak vizyon hem sektörümüz, hem de uluslararası yatırımcılar açısından da fırsatlar barındırıyor” diye konuştu.

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Yapı sektörünün de ‘yeşil dönüşüm’ kapsamında yapı malzemesi ve teknolojisi açısından dünyanın öncü ülkelerinden olduğunu belirten Bakan Kurum, “Türkiye’mizin büyük dönüşümünde, şehirlerimizin yeşil dönüşümü tüm yatırımcılara ve finans kuruluşlarına büyük fırsatlar sunuyor. Ülke olarak yatırımcılarımıza kapımız sonuna kadar açık; bakanlığımızın kapıları da açık. İnşallah bir dahaki buluşmamızı Türkiye’de bakanlığımızda yaparız” dedi.

İSTANBUL DAVETİ

BAKAN Nebati, konuşması sırasında yabancı yatırımcılara ‘İstanbul’u gördünüz mü’ diye sordu. Çok az katılımcıdan evet yanıtı alan Nebati, “Şöyle bir İstanbul’u gelin görün. İstanbul görülmeden, orada yaşanmadan, Boğaz’da bir balık yemeden, Türk misafirperverliğini görmeden anlaşılmaz. Geleceksiniz, göreceksiniz, yürüyeceksiniz, havasını teneffüs edeceksiniz. Şöyle bir Sultanahmet Camii’ne, Ayasofya’ya gideceksiniz” dedi.



FUARDAN 3 MÜJDE

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DÜNYA gayrimenkul sektörünün buluştuğu fuar sona ermeden işbirlikleri başladı. Yatırımcı buluşmasından gün içinde gelen ilk üç müjdeli haberi paylaşan GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, “Birincisi 1903 senesinde İngiltere’de kurulmuş, İngiltere’nin DEİK ya da TÜSİAD’ı IoD, çevre ve gayrimenkul lideri ile kahvaltıya geldi. Görüştük. Mayıs ayında GYODER ve IoD uluslararası organizyon yapma kararı aldık. İkincisi Miami’nin GYODER’i dediğimiz kuruluş, Miami Realtors ile işbirliği mutabakatı imzalayacağız. Üçüncüsü de önümüzdeki 10 yıl içindeki en iddialı gayrimenkul projelerinden olan World Sport City için Türk geliştiriciler, müteahhitlerle çalışma yönünde ilk adımını attığımız görüşme oldu” dedi.

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YURTDIŞI HAMLESİ

BAKANLIK olarak yurtdışında teşkilatlanma çalışmalarına başladıklarını belirten Murat Kurum, “İlk etapta 7 ülkeye 10 Çevre ve Şehircilik Müşaviri göndereceğiz. ABD, Belçika, Fransa, İsviçre, Kenya, Katar ve Rusya gibi ülkelerde müşavirlerimiz görev yapmaya başlayacak. Müşavirliklerimiz ülkemizdeki ve yurtdışındaki işbirliği projelerinin ve yatırımların geliştirilmesi için çok özel bir iletişim köprüsü olacak” şeklinde konuştu.