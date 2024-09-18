Fırsatı gören ev alıyor... Yılın zirvesi: 800 bini geçti

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KONUT piyasasında temmuzda başlayan hareketlilik ağustos ayında da devam etti. İkinci elde artan pazarlık marjı, yeni konutta düşük faiz ve indirim kampanyaları beklenen etkiyi gösterdi. Fiyatların önümüzdeki dönemde artabileceğini öngören ve uzun süredir bekle-gör pozisyonunda olan alıcılar ‘alım zamanı’ dedi ve satışlarda yılın zirvesi görüldü.

10 EVDEN BİRİ KREDİLİ ALINDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.9 artarak 134 bin 155 oldu ve aylık bazda yılın en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Banka kredili satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.1 düşüş göstererek 13 bin 574 oldu. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 10.1 olarak açıklandı. Peşin ve senet gibi diğer satışlar ise yüzde 14.1 artarak 120 bin 581’e çıktı. Böylece toplam satışta diğer satışların payı yüzde 89.9 olarak gerçekleşti.

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Ağustosta sıfır konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.7 artarak 41 bin 913 olurken, ikinci el satışlar yüzde 6.3 artışla 92 bin 242’ye çıktı. Böylece sıfır konut satışının payı yüzde 31.2, ikinci elin payı da yüzde 68.8 olarak hesaplandı.

YABANCININ PAYI YÜZDE 1.7’YE DÜŞTÜ

Yabancılara yapılan konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26.2 azalarak 2 bin 257 oldu. Ağustosta toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1.7 olarak hesaplandı. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 838 ile İstanbul, 696 ile Antalya ve 174 ile Mersin oldu. En fazla konut satışı sırasıyla 381 ile Rusya, 171 ile İran ve 161 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 azalarak 15 bin 68’e geriledi.

GEÇEN YILIN SATIŞI AŞILDI

KONUT satışları ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.1 artışla 806 bin 317 oldu. Son iki ayda yaşanan hareketlilikle geçen yılın satış rakamları aşıldı. Sektör temsilcileri toparlanmanın sürmesi halinde yıl sonunda 2023 satışının üzerine çıkılacağını belirtiyor. Geçen yıl toplam konut satışı 1 milyon 225 bin 926 olmuştu.

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3 YILIN EN DÜŞÜK ARTIŞI

KONUT fiyat artışı hızında düşüş ve reelde (enflasyondan arındırılmış) gerileme devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; konut fiyat endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3.6, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34.3 arttı. Böylece son 3 yılın en düşük artış oranı görüldü.(Ağustos 2021’den sonra en düşük) Ağustosta reel gerileme ise yüzde 11.6 olarak hesaplandı. 3 büyük ile bakıldığında İstanbul yüzde 27.1 artışla son sırada yer alırken, Ankara’da yıllık artış yüzde 35.6, İzmir’de ise yüzde 32.4 olarak açıklandı.

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Ülke genelinde ‘Antalya, Isparta, Burdur’ bölgesi yüzde 21 ile fiyatların en az arttığı bölge olurken, bu bölgeyi yüzde 27.1 ile İstanbul izledi. En yüksek artış ise yüzde 60.8 ile ‘Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari, Muş’ bölgesinde görüldü.