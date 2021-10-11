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'Fırsatçılık yapıyorlar'

#İnşaat#Muhsin Bayrak#Kamala Harris
Fırsatçılık yapıyorlar

İnşaat, teknoloji, kripto para ve enerji gibi sektörlerde faaliyet gösteren AB Grup Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, Bodrum’da bir grup gazeteciye, inşaat sektörü ve yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Son olarak Bodrum Türkbükü’nde başladıkları 16 malikaneden oluşan Madnasa Türkbükü isimli projelerinin inşa çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bayrak, arazi bedeli dahil projenin yatırım maliyetinin 20-25 milyon dolar olduğunu söyledi.

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Projede yer alan malikanelere büyük talep geldiğini belirten Bayrak, “Katarlı bir grup ile 15 malikânenin satın alınması görüşlerimiz olumlu devam ediyor. Eğer bir pürüz çıkmazsa Madnasa Türkbükü’ndeki 15 malikaneyi satacağız” dedi.

AY-YILDIZLI TEKNOLOJİ ÜSSÜ

Birkaç hafta içinde yine Türkbükü’nde “Madnasa Zirve” isimli projelerinin inşasına başlayacaklarını dile getiren Bayrak, bu projede 12 lüks malikane olacağını, daha projeye başlamadan tamamı için yabancı yatırımcılardan teklifler aldıklarını belirtti. Yine Bodrum’da 2023 yılında tamamlamayı plandıkları teknoloji üssü hakkında da bilgi veren Bayrak, “Bu projemiz de ‘ay-yıldız’ şeklinde olacak. Çok önemli fikirler buradan çıkacak. Uçak yazılımına kadar gidiyor konu. Bu çok büyük bir proje. Çok önemli gruplar ve önemli üniversiteler bu işin içinde olacak. Bir veri merkezi olacak. Güneş enerjisiyle kendi enerjisini kendisi üretecek” diye konuştu. Bodrum’da devam eden projeleri ve gelecekte başlayacakları projelerin mimarının da Barbaros Sağdıç olduğunu söyleyen Bayrak, İstanbul’da da iki inşaat projeleri olduğunu, Fulya’da 89 daire, Ortaköy’de ise 28 dairelik projelerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

‘İÇ PİYASAYI UNUTTULAR’

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Son dönemlerde yükselen fiyatlarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bayrak, AB Grup Holding’in davetlisi olarak gitiğimiz Bodrum’da konuştu. Bayrak, “Hammaddede maliyetler kısa sürede aşırı yükseldi. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki söylemlerine yüzde 100 katılıyorum. Gerçekten artık ayıp ediyorlar. Fırsatçılar ortaya çıktı. Fırsatı kullanmanın bir anlamı yok. Çok sayıda firma var. Rekabet fazla olmasa zaten altından kalkamayız. İtalya’dan, Yunanistan’dan ve Türkiye’den veriler aldık. Bizim aldığımız ürünlerin bir yıllık verilerini önümüze getirdik. Türkiye’de inşaat malzemelerindeki artış son bir yıl içinde yüzde 116 olmuş. Bu oran Yunanistan’da yüzde 57, İtalya’da ise yüzde 48. Nedeni hem dövizdeki artış hem de pandemi ancak fırsatçılık da yapılıyor. Bazı ürün gruplarında ihracata ağırlık verildiği için iç piyasayı unuttular” ifadelerini kullandı.

‘YUNANİSTAN’DAKİ MARİNA PROJESİ BİTMEK ÜZERE’

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Yurtiçi ve yurtdışında iki holdingle çalışmalar yaptıklarını dile getiren Bayrak, “Yunanistan’da inşaat, enerji ve marina sektörlerinde faaliyet gösteriyoruz. Yunanistan’daki marina projemiz bitmek üzere” dedi. Devreye aldıkları kripto para şirketi hakkında da Bayrak, şunları söyledi: “AB Stocks firmamızla, Türkiye’de de ilk defa, dünya kripto paraları ile yarışacak bir kripto para çıkarttık. Ancak ABStocks’u kurarken yazılımcı bulmakta çok zorlandık. Bu yüzden İran’dan, Rusya’dan, Ukrayna’dan, Kore’den yazılımcılar getirdik. Özellikle blockchain konusunda yazılımcılara çok ihtiyaç var. İnşa edeceğimiz teknoloji üssü ile yazılımcı konusuna da çözüm bulmak istiyoruz.”

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KAMALA HARRİS’İN EVİ BOŞ DURUYOR

Geçtiğimiz dönemde ABD Başkanı Joe Biden’ın yardımcısı Kamala Harris’in Washington D.C.’de satışa çıkardığı dairesini de satın aldıklarını hatırlatan Bayrak, aldıkları bu evle ilgili herhangi bir şey yapmadıklarını, şu an için boş durduğunu söyledi. Bayrak, hem Türkiye’nin hem de gruplarının uluslararası alandaki gücünü pekiştirmesi için bu yatırımı yaptıklarını belirtti.

 

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#İnşaat#Muhsin Bayrak#Kamala Harris