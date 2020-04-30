Fırsatçılara sert uyarı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı’nın (DİTAP) tanıtım toplantısI videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın katıldığı toplantıda önemli mesajlar verildi. Uzun süredir gıda fiyatlarındaki oynaklığın önüne geçecek, gıda enflasyonunu gündemden çıkaracak yapısal adımlar üzerinde çalıştıklarına işaret eden Bakan Albayrak, bu kapsamda bazı adımların Gıda Komitesi’nde hayata geçirildiğini söyledi. Bu sürecin başında tarladan sofraya uzanan zincirin hakkaniyetli kurulması konseptinin yer aldığını aktaran Albayrak, “Bugün karşı karşıya kaldığımız koronavirüs salgını gıda arz güvenliğinin, bu zincirin güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu Türkiye’ye ve dünyaya gösterdi. Ticaretin sekteye uğradığı, ülkelerin kendi imkânlarıyla ayakta kalmaya çalıştığı küresel kriz dönemlerinde önemli meselenin gıda arz güvenliği olduğunu dünya gördü” diye konuştu.



‘Dijital Tarım Pazarı’nın tanıtımı Bakanlar Berat Albayrak, Bekir Pakdemirli ve Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla yapıldı

TEDBİRLERİ ALDIK

Devletin de bu konuda çok hassas olduğunu ve içinden geçilen bu zor dönemde tüm imkanlarıyla çiftçinin yanında olmaya devam ettiğini belirten Berat Albayrak, “Ekim dönemini kaçırmamak için tüm tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz. Hazine arazilerimizi tarıma açıyoruz. Tarımsal üretimi doğru planlamayla artırmak için üretim alanlarını arttırma yanında, tarımda verimliliği arttıracak, girdi maliyetlerini azaltacak adımları devreye alacağız. Ön finansman ve alım garantisi noktasında gerekli çalışmaları hızla devreye sokacağız. Pancar üreticisinin, pancardan sonra buğday, arpa ve mısır üretmesini destekleyecek modeli belirledik” ifadesini kullandı.

İMKAN VERMEYECEĞİZ

Üretim planlaması yanında, stokçulara ve milletin sofrasına el uzatanlara da imkân vermeyeceklerini vurgulayan Bakan Albayrak, şunları kaydetti: “Son dönemde bu çalışmalar başladı. Şunu da ifade edeyim tüm kamuoyuna, özellikle son birkaç aydır özellikle gıda enflasyonunda, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıkları ve bizim bakanlığımızın ekipleriyle önemli süreci başlattık. Ben buradan bu fırsatçılara şunu söylüyorum: Şu koronavirüs süreci, yoğunluk, sokağa çıkma yasakları geçsin, normalleşme süreci başlasın, bakanlığım adına çok daha sert adımlar atacağız. Böyle bir dönemde gerek fiyatlar, gerek stoklama noktasında gıda güvenliğini tehlikeye atacak şekilde yine aynı fırsatçılığı yapanlara daha net, sert süreç oluşturacağız, İnşallah adımlar atacağız.”

‘TEŞVİK İÇİN DESTEK OLABİLİRİZ’

Dijital Tarım Pazarı Platformu’nu da tarladan sofraya kurulacak sağlıklı zincir ve üreticilere sunduğu imkânlar açısından önemsediğini söyleyen Berat Albayrak, basın mensuplarının soruları üzerine de platformdaki işletmelerden harç, vergi, fon gibi kesintiler yapılıp yapılmayacağını konusunu çalışmadıklarını söyledi. Albayrak, “Platformu teşvik etmek için bu anlamda destekler sağlayabiliriz. Bu tip oluşumların teşvik edilmesi öncelikli amaç olmalı. Rekabetçi olması açısından buna olumlu bakarız” dedi.

PLANLI ÜRETİM YAPISI OLUŞACAK

Dijital Tarım Pazarı Platformu’nu tüm paydaşlarla etkin ve verimli şekilde kullanmak için gayret sarf edeceklerini aktaran Ruhsar Pekcan, “Tarım ürünleri ihracatında zaten Tarım ve Orman Bakanlığımızla ortak çalışmamız var. Gerekli prosedürleri beraber aşıyoruz. Tarım ürünleri üretiminin artmasıyla ihracatın artmasına yönelik çalışma yapmaya da gayret ediyoruz” diye konuştu. Pekcan, “Dijital Tarım Pazarı ile daha planlı ve öngörülebilir bir üretim yapısı oluşacak, küçük üreticilerin pazara erişimi kolaylaşacak. Dijital Tarım Pazarı, alıcı ve satıcıyı online bir araya getirerek, tarımsal üretim ve ticarete önemli bir ivme kazandıracaktır” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, DİTAP’ın hem üretici hem tüketici hem de tedarikçi açısından büyük önem taşıyan bir sistem olduğunu belirterek, sistemin içerisinde yer almaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Alıcı ve satıcıyı buluşturup anlaşmaların kayıt altına alınması rolünü üstlendiğini belirten Hisarcıklıoğlu, sistemin daha hızlı büyümesi için, paydaşlarla birlikte çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

‘DİJİTAL PAZAR’ NASIL ÇALIŞACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin de (TOBB) desteklediği Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) ile tarımın tüm paydaşları tek bir platformda buluşacak. Tarımsal arz ve talebin “dijital pazaryeri” yaklaşımı ve sözleşmeli tarım uygulaması ile buluşmasını sağlayacak olan DİTAP, üreticinin daha fazla gelir elde etmesini, tarım endüstrisinin istediği nitelikte tarımsal ürün bulmasını ve tüketicinin de tarımsal ürünlere daha ucuza ulaşmasını sağlayacak. www.ditap.gov.tr adresi üzerinden DİTAP’ı kullanan tarım sektörü paydaşları bankaların sözleşmeli tarım kapsamında oluşturulan destekleyici kredi paketlerinden de yararlanabilecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dijital Tarım Pazarı ile çiftçilerin rahatlıkla pazar bulabileceğini, tüketici ve esnafın aradığı kalitede ve standartta ürünü tedarik edebileceğini bildirdi. İlk etapta Türkiye’nin sebze-meyve üretiminin yüzde 10’luk kısmının DİTAP üzerinden geçmesinin hedeflendiğini söyleyen Pakdemirli, “DİTAP ile tarımsal üretimde arz ve talebi buluştururken, tarımsal üretimin de sözleşmeli tarım modeli sayesinde daha planlı hale getirilmesi mümkün olacak. Tohumdan, çatala tüm zincirin takip edilebildiği, sürdürülebilir üretimin sağlandığı bu sistem sayesinde küçük çiftçi, büyük çiftçilerimiz ile aynı fiyat ve rekabet koşullarına ulaşacak. Üreticiyi koruyan, tüketiciyi kollayan bu sistem sayesinde tarımsal üretim zincirinde sıfır atık da mümkün hale gelecek” dedi.

HAYVANCILIK DA OLACAK

DİTAP’da ilk fazda sebze, meyve, bakliyat gibi tarımsal ürünlerin işlem göreceğini, projenin ilerleyen fazlarında hayvancılık, gübre, ilaç, tohum gibi tarımsal ara girdilerin de DİTAP kapsamına gireceğini belirten Pakdemirli, “Kooperatiflerden, birliklere, çiftçilerden, üreticilere, gübre, tarımsal ilaç, alet ekipman sektörüne, finasman sektörü, sigorta sektörünün bulunduğu kısaca sektörün tüm paydaşlarının gereksinim duyduğu her türlü ürünün tedarik edileceği bir alt yapıya sahip olacak. Alıcı, satıcı lojistik sektörü olmak üzere bu portalda herkes olacak. Bu sözleşmeli tarım portalı sadece gönüllülük esası ile bireysel tüketicinin pazarını yöneten hal, manav, zincir marketlerin ve endüstriyel ürün pazarını yöneten gıda fabrikalarının tarımsal ham maddeleri için talep oluşturabilmesine imkân sağlayacak. Bu taleplerin SMS bilgilendirmesi ile ülkemizin en ücra köşesindeki çiftçimize kadar ulaşmasını sağlayacağız” diye konuştu.