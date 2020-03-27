‘Fırsatçılar desteklerden yararlanamayacak’

Varank, “Çok açık söylüyorum, bu fırsatçıların canlarını yakacağız. Fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde Bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacak” dedi.

Varank, Kovid-19 ile mücadele kapsamında TÜBİTAK ile girişimcilerin ve bilim insanlarına ait projelerin bir an önce hayata geçmesini sağlayacak özel ve hızlı bir destek programı hazırladıklarını bildirdi. Programa ilişkin çağrıya dün çıkıldığı bilgisini veren Varank, “2 Nisan’a kadar açık olacak bu çağrılar, maksimum bir hafta içinde sonuçlandırılacak. Bu çerçevede, Kovid-19’un teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlara, hastalığın önlenmesinde etkili koruyucu ürünleri geliştiren Ar-Ge projelerine, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamalarına hızlıca destek vereceğiz” dedi.

YERLİ CİHAZ ÜRETİMİ

Türkiye'de hem profesyonel hem de ev tipi solunum cihazları üreten firmalar olduğunu belirten Varank, “Biz, girişimlerle bu olaya katkı sağlamak isteyen üreticilerimizi buluşturduk. Sağlık Bakanlığımız da burada liderlik yaptı. Şu anda 1000 kadar solunum cihazı yerli üretilip hediye edilecek. Sağlık Bakanlığımız 5 bin sipariş verdi. Türkiye’de yerli olarak üretilmiş ama seri üretime geçmemiş bu cihazları hızlıca üretmek üzere yola koyulduk” dedi.